MHD acuerda mesas de trabajo con secretarías de estado Será este viernes a las 15:horas con los titulares de las diferentes dependencias, el lugar aún no está definido. A tres días de haber mantenido un plantón al exterior de las oficinas de Representación de Gobierno, el Movimiento Huasteco Democrático (MHD) acordó realizar mesas de trabajo para este viernes a las 15:00 horas con los titulares de diversas secretarías de estado de diversas áreas en un lugar aún por definir. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios LAS OFICINAS DE Representación de Gobierno permanecen tomadas por el MHD Lo anterior lo informó el líder del MHD Said López de Olmos luego de que al mediodía del miércoles se reuniera con gente de la Secretaría de Gobierno sin embargo expresó que no liberarán las oficinas que tomaron en su totalidad desde la tarde del martes hasta que no vean respuestas a sus demandas. El líder social agregó que los funcionarios del estado les presentaron una agenda de trabajo "más o menos seria" la cual comparará con la que ellos tienen en donde engloban sus demandas pero "esto no quiere decir que nosotros bajemos la guardia, no vamos a soltar nada hasta que tengamos la plática" aclaró. Entre los funcionarios que dijo, estarán el viernes en Valles se encuentran el de SEDARH Alejandro Cambeses; de SAGARPA, Gastón Santos; la Secretaria de Salud Mónica Liliana Rangel; el Procurador de Justicia Federico Garza, de la SEDESORE Alberto Elías entre otros pero no aceptarán a ningún representante de ellos porque no lo dejarán entrar. "Aquí queremos que vengan y vamos a ver después que solución positiva traen para nuestra gente, si no traen nada vamos a evaluarlo y continuaremos con nuestra jornada aunque dudamos mucho que vayan a resolvernos toda la problemática que hemos planteado pero vamos a ver por dónde y de qué manera vamos a avanzar" finalizó.