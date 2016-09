Apreciaciones El anuncio de una posible alianza entre el ex candidato del partido Acción Nacional en Coxcatlán, con la aspirante a la presidencia por el partido Movimiento Ciudadano, ya empezó a generar reacciones de parte de la dirigencia del blanquiazul quienes desde ahora rechazan que la alianza entre Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional se pueda dar, y dan a conocer su postura ante la sociedad en ese sentido, sobre todo cuando la dirigencia del PAN busca que uno de los posibles aspirantes a la presidencia municipal sea precisamente el hermano del actual presidente del partido, por ello se espera que todo el respaldo del blanquiazul vaya enfocado a Rogelio Salazar González o en su caso la hermana del mismo Alvina Salazar González, la cual ante la respuesta que ha tenido de las mujeres durante las marchas de la no violencia o el día internacional de la mujer, piensan tendrá una votación favorable para su partido, sin embargo una cosa es un evento para protestar en contra de la violencia y otras son las votaciones, y en este sentido ambos aun no se les percibe con el poder político para salir adelante, aunque también habrá que esperar los gallos que presenten el resto de los partidos. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios En Axtla de Terrazas, por su parte aun cuando se desconoce si realmente existen las posibilidades de que se conforme como delegación la localidad de Chalco, la administración se encuentra respaldando el proyecto a pesar de que otras administraciones no lo hicieron, desconociendo la causa por la cual no lo hicieron, pero que sin embargo se asegura fue por los trámites legales que esto conlleva y sobre todo ante el tiempo que se debe de brindar para dar buenos resultados, lo cual podría ser más tardado del tiempo que dure la administración y podría no darse el seguimiento correspondiente por parte de la administración siguiente. El día de hoy la administración de Aquismón llevará a cabo la inauguración de lo que es considerado el centro cultural de la cabecera municipal, una obra que se iniciara por las administraciones panistas y que hasta la actual administración se lograra concluir, siendo este un importante beneficio para los estudiantes y población en general, ya que se podrán brindar talleres para jóvenes y adultos pero sobre todo la biblioteca cuenta con espacios mas amplios en los cuales se puedan desempeñar y fuera de colores, partidos y creencias religiosas, es lo que importa, el beneficio que se podrá brindar a la población en general. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones