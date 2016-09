Apreciaciones Tras el caso confirmado de zika en el municipio, aún cuando se ha establecido que fue un caso importado de alguien que visitó Veracruz y que se enfermó y de aquí fue llevado a la capital del estado, las autoridades de salud emprendieron acciones para prevenir la enfermedad con apoyo del municipio, sin embargo siguen enfrentando las resistencias de particulares que se niegan a llevar a cabo las prácticas de higiene, poniendo con su actitud en riesgo de enfermedad al resto de la población. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Y es que cuando se presentan las contingencias lo primero que ocurre es fincar responsabilidad en las autoridades competentes, pero cuando se trata de las medidas preventivas las resistencias son muchas en el pensamiento de que a ellos no les habrá de ocurrir. Prueba de ello se vivió en el área de los mercados la mañana de ayer, cuando se realizó la segunda limpieza a fondo en esa zona. Varios locatarios enfrentaron a las autoridades, les insultaron incluso, aunque varios de ellos al final tuvieron que deponer su actitud y ceder ante las medidas a aplicar. Los comerciantes se entiende defienden su día de venta, pero ante los riesgos de una enfermedad que se temía llegara a Tamazunchale y ya se presentó un caso, es mejor prevenir, aunque para algunos sea un día de pérdida. A la lista de aspirantes para dirigir al PRI, hay quienes han empezado a nombrar como una figura que podría darle mayor nivel al comité al ex alcalde Rosendo Pazzi Pacheco, con quien consideran habría realmente una interlocución de respeto con las autoridades y los grupos políticos, además que guarda la simpatía de varios liderazgos comunitarios, aunque se sabe esos mismos que lo promueven ya le hicieron el planteamiento recibiendo de momento el agradecimiento por la intención, pero la confesión de que su interés está más en buscar nuevamente la posibilidad de la diputación local, y el llegar a la dirigencia priista lo imposibilitaría, por lo que no terminan de convencerlo. En el PRI siguen apuntados con seriedad de competir el regidor cenecista Roberto Vega; la también cenecista Guadalupe Zavala; el Presidente de la Comisión de Procesos Internos Mario Solórzano, y los ex dirigentes priistas uno en Tancanhuitz y otro en Tamazunchale, Carlos Zúñiga, y Julio Pozos respectivamente. Algunos representando sus propias corrientes, otros nada mas sus intereses. Fuerte no se percibe ninguno, pero con trabajo al menos con su equipo Roberto Vega, y con sus relaciones Lupita Zavala. Mario Solórzano, bien visto por una fracción priista, donde incluso está el propio Carlos Zúñiga, en tanto Julio Pozos, apostando a sus buenas relaciones en el estado y apelando a que como operador en las campañas ha dado resultados tanto al grupo de Rosendo Pazzi, de Rodrigo Sánchez y de Christian Sánchez, los tres grupos más fuertes en este momento disputando el control del partido. Sin embargo todo esto en cada uno de los contendientes de nada valdrá, hasta que conozcan los términos de la convocatoria. Por cierto, este sábado a las diez de la mañana el Diputado Federal Christian Sánchez ha convocado a la gente de este distrito a que acuda a la plaza principal de Tamazunchale y le entregue propuestas u opiniones sobre la autorización de legalizar los matrimonios del mismo sexo. El diputado no necesitaría mucho si camina unos pasos y llega hasta la iglesia San Juan Bautista, donde ya se ha establecido una postura respecto al tema. Habrá que ver cómo le responde la sociedad en general a esta iniciativa que para muchos es causa de controversia. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones