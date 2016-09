Apreciaciones Este día se llevará a cabo en este municipio en la DAPAS, un foro convocado por los integrantes de la Comisión del Agua en el Congreso del Estado, que preside la diputada Graciela Gaitán Díaz, en donde se capacitará a los organismos operadores de agua de la huasteca sobre la Nueva Ley de Contabilidad Gubernamental. en donde se espera asistan también alcaldes. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones c 0 Comentarios Hablando de diputados, a pocos días de que se cumpla el primer año de funciones de la Legislatura Local así como la Federal, no se ha informado si los representantes de este distrito presentarán su informe de actividades. En lo local, Xitlálic Sánchez Servín tiene tiempo que no aparece y la última vez que se le vio, fue para apoyar la petición de abogados de la ciudad de reubicar los juzgados, pero no se sabe si abrió su Oficina de Enlace, dónde está ubicada y a quienes ha apoyado como ayuda social y no se sabe si rendirá su primer informe. Por su parte Cándido Ochoa, el diputado federal por el IV distrito, tampoco ha informado si dará su primer informe aunque se recordará que entre sus propuestas cuando anduvo en campaña fue la de conformar en cada uno de los municipios que representa, una especie de consejo o comité que le estaría checando si estaba cumpliendo o no pero no lo ha hecho. Invitadas por el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, ayer por la mañana, un grupo de mujeres familiares de personas desaparecidas se presentaron en el Museo Tamuantzán donde inició una seria de mesas de trabajo para conocer sobre la situación que se vive en San Luis Potosí, en materia de derechos humanos. Se quejaron que, quienes organizaron dicho evento, no se dignaron a invitarlas ya que para ellos- es decir, para la CEDH-no existen las personas desaparecidas denunció una de ellas. Acudieron, familiares de las personas que desaparecieron en Tamaulipas pero que son originarios de Tamuín, de desaparecidos que viajaban a bordo de aquel famoso caso del autobús Pirasol, entre otros más, casos que tienen 4 o 6 años sin que hasta la fecha las autoridades judiciales les rinda avances en las investigaciones. Integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) de Valles y la región mostraron su descontento en contra de su presidente en estado Marco Antonio Uribe Ávila a quien le señalaron sutilmente de discriminarlos y tener mayor preferencia por los socios que están en la Capital. Aunque en Valles son cerca de 35 constructores que forman parte de esa Cámara, mientras que en la ciudad de San Luis Potosí son muchos más, le pidieron que por lo menos se traigan más cursos de certificación, que la oficina de la CMIC tenga más equipos como una impresora de planos y ante esos reclamos Uribe Ávila les echó a su tesorero pero además les reclamó que también ellos acudan más constantemente a las sesiones que se llevan a cabo en la Capital Potosina. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA