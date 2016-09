Preparatoria de Ojo de Agua es sostenida por padres de familia Ya que el subsidio que debieran recibir mes con mes de 21 mil pesos de parte de la Secretaría de Educación tiene tiempo que no les llega Los padres de familia de los alumnos que estudian en la preparatoria “Emiliano Zapata” del ejido Ojo de Agua, son los que mantienen en funcionamiento dicha institución ya que el subsidio que debieran recibir mes con mes de 21 mil pesos de parte de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado tiene tiempo que no les llega. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Padres de familia del Ejido Ojo de Agua pagan el salario a los profesores y mantienen a la institución. Nohemí García Ruelas directora de dicho plantel manifestó que tan solo en el mes de agosto un total de 52 alumnos ingresaron al primer semestre sin embargo las clases les son dadas por un solo profesor ya que al no contar con apoyos, establecieron que, para abrir un segundo grupo deben de juntarse 33 estudiantes como mínimo para que los docentes puedan recibir un pago justo. Detalló que cada padre de familia aporta de manera mensual 200 pesos exclusivamente para el pago del personal docente que en total suman 10, más aparte debe buscar la manera de pagar el recibo de la energía eléctrica, dar mantenimiento al plantel. “La SEGE nos da 21 mil pesos mensuales pero tenemos un atraso desde marzo no nos lo han pagado y aunque nosotros queramos hacer dos grupos no podríamos. Ese subsidio nos lo dan para el pago del director, para el personal administrativo y gastos dela dirección pero como a veces no nos alcanza para pagar a los maestros tenemos que agarra” manifestó. Hasta el momento manifestó, no ha tenido atraso en el pago del salario de los profesores dado que siempre busca estar al corriente para no tener problemas. García Ruelas dijo sentirse orgullosa por el apoyo de los padres de familia a la institución quienes aportan el recurso de manera mensual y participan para mejorar la escuela y que se ve reflejado en que ya cuentan con cancha techada, un teatro, barda perimetral, comedores entre otras acciones más. Dijo por último que esa institución está bajo la modalidad de “por cooperación” y para que puedan los profesores ser pagados por la SEGE, ésta debe de contratarlos, pero la Secretaría no cuenta con recursos para darlos de alta, muchos de ellos ni plaza tienen. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Alcalde dio inicio a programa de bacheo Regidor propondrá apoyo a areneros Quitó MHD plantón que tenía en Coordinación de Gobierno Quedó terminado el Teatro Auditorio Corrupción y moches en obras en municipios denuncia CMIC