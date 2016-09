Espejeando Con la presencia de 4 mil 500 estudiantes que cursan los niveles secundaria y preparatoria en la entidad, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, puso en marcha en la campaña “Juventud Sana #PrevenirEstáChido”. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios En su diálogo abierto y directo con los jóvenes, el encargado de la política interior del país abordó temas como los de medidas preventivas para casos de embarazo en adolescentes, legalización de la marihuana, el machismo y la delincuencia. Me da mucho gusto saludarles, va a haber algunas preguntas, solo déjenme darles un dato en algo que a mí me interesa mucho, el embarazo en adolescentes, expresó. ¿Saben ustedes que diariamente mil mujeres entre 10 y 19 años tienen un bebé? Diario, mil mujeres. ¿Grave? Muy grave: entre 10 y 15 años. Y déjenme decirles algo muy importante, muchas veces por no estar informados, estas niñas de 10 a 15 años, es por violación que viene de maltrato en sus hogares, no hay que permitirlo. Por eso ustedes son tan importantes, porque nos van a ayudar desde hoy, en sus escuelas, con sus amigas, con sus amigos, para evitar este tipo de embarazo, de nadie deseamos. No queremos que una niña atienda a otra niña. En este sentido, resaltó la importancia de trabajar junto con los jóvenes del país en temas de prevención del embarazo y brindarles la mayor información sobre este tema, porque, dijo, “no queremos que una niña atienda a otra niña” por no contar con la información correcta. El embarazo temprano, apuntó, es complejo. Prevenir hace la diferencia en planear un buen futuro a uno de fracaso, dijo. Acompañado del gobernador del estado de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, y del subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Alberto Begné Guerra, el titular de esta dependencia manifestó que en cuanto al tema de la legalización de la marihuana se ha presentado una iniciativa sobre su uso medicinal y se da el debate en la materia. A quienes la consumen, subrayó el secretario Osorio Chong, no se les puede tratar como delincuentes, sino como a quien requiere de atención, que se trata de una persona enferma, y en esta ruta trabaja el Gobierno de la República. Puntualizó que hay continuar trabajando por la igualdad de género, principalmente desde los hogares. Los varones, apuntó, deben sumarse para erradicar la violencia contra las mujeres. En cuanto al tema de la inseguridad, el secretario de Gobernación expuso que no es solo con más policías que se combate, sino con acciones y programas de prevención social y reconstruyendo el tejido social como se alcanza la tranquilidad. La campaña, que se da en el marco del Programa de Prevención del Delito (PRONAPRED), tiene como propósito incorporar a jóvenes de bachillerato a las acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia, así como sensibilizarlos sobre su papel en la mitigación de factores de riesgo. En su oportunidad, el gobernador Juan Manuel Carreras López, agradeció la presencia del Secretario de Gobernación, quien apadrinó la campaña #PrevenirEstáChido, la cual alcanzará a 400 mil jóvenes, con la finalidad de generarles un mejor futuro. “Es una campaña para prevenir los actos delictivos y de violencia; prevenir embarazos; sexualidad responsable; prevenir accidentes por consumo de alcohol y drogas y bajar su incidencia”, puntualizó. En la campaña #PrevenirEstáChido, en la que además participan organizaciones de la sociedad civil y empresarios, se realizan talleres, pláticas y eventos para sensibilizar a la juventud sobre las consecuencias del consumo de alcohol y drogas, embarazo adolescente y enfermedades de transmisión sexual. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando