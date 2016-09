Por recortes al presupuesto la UICSLP dejará de crecer Se cancela segundo piso del Campus de Tancanhuitz y compra de equipamiento al Campus de Tamuín Debido a los recortes en los fondos tanto de la Federación como del Estado que se vienen presentando desde el 2015 y se agudizaron este 2016, de donde la Universidad Intercultural de San Luis Potosí (UISLP) echaba mano, dicha institución no crecerá en su infraestructura y equipamiento y se verá obligado a cancelar aquellos proyectos e intenciones que se tenían. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Este viernes la rectora en el estado de la UICSLP Aurora Orduña reveló el panorama que tiene la institución. Lo anterior fue informado por Aurora Orduña Correa rectora de la Universidad Intercultural en la entidad, quien citó que tan solo en el Fondo de Aportaciones Múltiples este año tuvieron un recorte del 50% dado que de recibir 3 millones de pesos, solo les dieron 1.6 MDP. Hubo otro fondo, agregó en donde este año iban a recibir casi 8 MDP pero les acaban de informar que les llegó solo 3.6 MDP y que derivado de ello se han visto en la necesidad de cancelar proyectos que se tenían contemplados para este 2016. “Se iban a hacer dos obras- del FAM-, para Tancanhuitz estaba planeado un segundo piso justamente arriba de donde está la Sala de Juicios Orales, ya no vamos a poderlo construir y –en el caso del otro fondo- parte se iba a ir para el equipamiento de Ingeniería Industrial de Tamuín y ya no tenemos para hacerlo” lamentó. Lo peor dijo, es que el Gobierno Federal acaba de presentar su propuesta de Ley de Egresos en donde hizo un recorte de casi 250 mil MDP y que cree también les afectará aún más en el 2017. “Si se viene una reducción no solo en los fondos sino en el ordinario que nos aporta la Federación como el Estado yo les preguntó ¿con qué voy a seguir proveyendo para darles la calidad a los jóvenes por la que tanto hemos luchado? Vamos a tener que ser ingeniosos pero lamento mucho el enfoque que se está dando” expresó. Orduña Correa concluyó diciendo que espera “no haya un decrecimiento, que para el año que entra no haya un nuevo recorte porque entonces van a estar muy complicadas las cosas” finalizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA UISCLP Campus Valles tiene nuevo director Eligen nueva sociedad de alumnos del ITV Preocupa recorte en salud para 2017: Xitlálic Sánchez IMSS reduce sus tiempos para agendar cita con especialistas La lucha por la Independencia en Ciudad Valles y la Huasteca