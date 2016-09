La lucha por la Independencia en Ciudad Valles y la Huasteca La cronista de Ciudad Valles hace un resumen de los efectos y repercusiones del grito de Dolores en esta ciudad y la región La Cronista Municipal de Ciudad Valles, Belem Altamirano Izaguirre, dio a conocer que la lucha por la Independencia de México tuvo sucesos importantes en la Huasteca Potosina, en especial en Ciudad Valles, cuyas fuerzas realistas asentadas en este sitio no permitieron que ningún tipo de revuelta progresara. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Análisis de los acontecimientos insurgentes en la huasteca realizó la Cronista de Valles Belem Altamirano. La historiadora local señaló que tras 291 años transcurridos de la ocupación española en México. Dura y penosa era la vida del mexicano, y más aún de los indígenas que eran la población mayoritaria, sometidos todos al yugo de la dominación española. Explicó que el 16 de Septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla hizo sonar las campanas de la Parroquia de Dolores convocando al pueblo a lanzarse contra las autoridades españolas, mientras que en la Villa de Santiago de los Valles de Oxitipa, esta convocatoria no tuvo eco porque las fuerzas realistas de este lugar no permitieron que se sumaran grupos, sin embargo en el interior de la región Huasteca los hermanos Javier y Felipe Lobatón fueron aguerridos luchadores independientes, y combatieron a los realistas en las inmediaciones de Axtla, Chicatitla, Santa Fe y Xilitla. Destacó la Cronista Belém Altamirano que por su parte Francisco Peña y sus hijos mantenían la defensa en el municipio de Tamazunchale. En Tantojón, Julio Villagrán, atacaba a los realistas. En Tampamolón, Pablo Jonguitud. Hubo igualmente pequeños levantamientos en Aquismón, Tancanhuitz y otros puntos. Agregó, que los insurgentes entraron por Tancanhuitz enarbolando la lucha de Hidalgo, tomaron el pueblo, pero más tarde la plaza fue recuperada por el jefe realista Alejandro Álvarez. En esos tiempos en nuestra región también se emitió una moneda propia cuando el jefe insurgente Julio Villagrán se había internado en este territorio y fue nombrado Emperador de la Huasteca, y fue por ese rango que llegó a acuñar algunas monedas. Dijo por otra parte que “Los Capa Blanca” en la Villa de Santiago de los Valles de Oxitipa, eran los únicos que estaban en franca revelación contra los españoles, ya que atacaban sus diligencias e impedían todo tipo de transporte español, que venía de las minas potosinas con cargamentos de oro y plata, por el camino de Micos, con destino a Tampico y de ahí a España. Atacaron durante mucho tiempo a los españoles hasta que fueron delatados y fue asesinado su cabecilla. En honor a estos combatientes durante mucho tiempo, la Sierra de Micos llevó el nombre de: “Abra de Caballeros”. Añadió la Cronista Belém Altamirano, que las fuerzas realistas en Valles no permitieron movimiento alguno de los insurgentes quienes para no arriesgar su vida permanecieron sumisos a ellos. La milicia realista estaba bajo el mando del comandante Pedro de Alcántara Villaverde, quien tenía a su cargo 125 realistas, un cañón, 70 indios, hacheros y flecheros de Huehuetlán y de la Villa de Santiago de los Valles de Oxitipa. Felipe Lobatón y Pedro Alcántara combatieron en la sierra de Xilitla, donde el primero murió, con lo que se pacificó la región en favor de los españoles. Después de ahí, en relativa calma seguía la secuencia en el país de esta lucha independiente, hasta su consumación. El conflicto duró 11 años, culminando esta lucha Agustín de Iturbide, quien al frente del “Ejército Trigarante” hace su entrada triunfal a la Ciudad de México el 27 de Septiembre de 1921. Habiendo ya pactado con todas las fuerzas armadas los términos de la decadencia virreinal, y la consecuente consumación y declaración de la independencia. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Por recortes al presupuesto la UICSLP dejará de crecer UISCLP Campus Valles tiene nuevo director Eligen nueva sociedad de alumnos del ITV Preocupa recorte en salud para 2017: Xitlálic Sánchez IMSS reduce sus tiempos para agendar cita con especialistas