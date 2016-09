Apreciaciones En el municipio de La Misión le llegó la barredora y a pesar de ser aparentemente un grupo político, la verdad es que no hay tal amor a su pueblo como lo dice la historia del triunfo electoral actual, fue una verdadera revuelta política. Las determinaciones de José Guadarrama para poner a la candidata, cambiar el género. Hay que recordar que inicialmente a este municipio estaba previsto que fuera del sexo masculino. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios Por supuesto esto contravenía a los intereses inmediatos, Miguel Ángel Cervantes Villada tenía su veladora encendida, pues en el ayuntamiento local los gallos de Margarita Ramos eran el primo de Margarita Ramos Villeda, Israel Villeda, que nadie lo conoce por nombre solo por su apodo “El Chespi” como popularmente le dicen, es un ciudadano oriundo de Los Duraznos Jacala, tenía el respaldo de su patrona la presidenta, su familiar directo. Pero esto tiene una historia. Hay que recordar que cuando Margarita Ramos Villeda fue presidenta del DIF, el mismo Miguel Ángel Cervantes Villeda fue por ella hasta su casa, no sabía nada de política, llegó una profesionista con una cara bonita, sin un ápice de malicia, totalmente desconocida, su espacio cumplía un rol político con su familia, pero llegó a un lugar especial, porque es ahí donde más y mejor manejo se hace de los recursos públicos con menor huella de dejar rastro a la hora de la fiscalización, estos recursos van a los más pobres, a la gente más vulnerable. Fue Margarita Ramos quien solicitaría a Miguel Ángel Cervantes Villeda le diera oportunidad a su primo “El Chespi” de incursionar en la nómina como empleado. En el gobierno de Margarita Ramos con un disfraz político El Chespi siempre fue el tesorero sin nombramiento, el que manejo los recursos. Es decir Lila tuvo un rol gris, era la que trabajaba y la que firmaba, el que pagaba, el encargado de entregar beneficios, cheques, cuentas bancarias y quien hacia los movimientos era El Chespi, él se encargaba del destino del recurso. Hoy a Lila la ponen en un gran predicamento, Margarita Ramos puso una alcaldesa con nombramiento legal, el cuestionamiento que se hacen los ciudadanos es si se mantendrá gobernando La Misión por vía telefónica, el Chespi se menciona es el nuevo presidente del DIF. Este espacio tan loable, tan sensible, la parte humana de un gobierno, pues servirá para hacer política esta vez, todos saben que el oriundo de Los Duraznos fue precandidato a la presidencia municipal. Su prima la diputada local, lo ha puesto en ese encargo porque piensan aprovechar ese importante espacio que va dirigido a atender madres de familia, niños y ancianos. Cuando en la política se pierde la vergüenza y creen que nadie los ve o se le vigila hacen lo más ruin, hacer de la necesidad una trinchera política usando los recursos públicos. Sino al tiempo. En el DIF “El Chespi” representa el lobo cuidando borregos, el DIF es una tarea de sentimientos, de sensibilidad, de un alto impacto en las necesidades precarias de las familias, y se volverá inhumano, una trinchera política más que una ayuda, es decir cada apoyo llevará un sello que huele a interés y eso es bajo, se pierde lo valioso del DIF. Lo humano. En otra oportunidad hablaremos de cado uno de los precandidatos del PRD en este municipio que aun cuando renunciaron al PRD públicamente luego de que vino el cambio de enero a la candidatura, los dejaron fuera. El costo político para Margarita fue económico y entregar por adelantado las carteras políticas. Mientras corrieron a todos los humildes trabajadores de limpias, de servicios generales, la gente humilde, la hoy diputada pagó un precio alto, esa administración es una trinchera política en cada espacio. Otro más de los precandidatos fue Santos Martínez hoy director de obras Públicas, el otro es el síndico actual Israel Benítez; en registro familiar se presume ira el abogado Ricardo Rubio Marquez, el que tuvo el precio más bajo, pues era el más rebelde y le dieron un cargo segundón. La secretaria municipal la tiene el ex alcalde interino Andrés Trejo que es incondicional de Margarita, es decir desde ahí tendrá la información con la que podrá gobernar a distancia la legisladora. Con el pago político para los precandidatos ahora cada quien en sus áreas metieron a su gente incondicional y la carrera para la próxima alcaldía ya comenzó en las trincheras municipales. Pero mientras en este municipio los priistas se lamen la heridas, no les alcanza ni el orgullo para levantar la cabeza, sobre lo que van a hacer, así que mientras no salga un valiente, una voz que denuncie lo que a todas luces parece inmoral, pues todo pasará igual dentro de cuatro años, sino hay quien desde ahora pueda decir la realidad de ese pueblo enclavado en la sierra y rehén de unos cuantos. En Ixmiquilpan el presidente municipal saliente hoy legislador Cipriano Chárrez Pedraza intentó hacer lo mismo, luego de que Pascual Chárrez ganó la contienda y le ayudó a Cipriano en votos, intentó persuadir a Pascual Chárrez para dejarle aunque sea unos cien trabajadores, mientras que Sonía pedía otros cien, por supuesto querían las secretarias de finanzas, seguridad pública, obras públicas, contraloría. A la inversa que La Misión, Pascual Chárrez con toda la autoridad moral que le dio su votación, le sacó a ambos las manos y les dejó en claro que no es un pelele, que el tiempo al frente del ayuntamiento se les terminó, que le toca él asumir la responsabilidad de dirigir el destino del municipio y obvio, esto generó una gran trinchera. Aun cuando no hay un rompimiento Pascual Chárrez prefirió cambiar su número telefónico celular porque no lo dejaban en paz. Esta afrenta ni Sonia ni Cipriano la dejarán pasar, ahora vendrán las críticas del legislador contra su hermano y su fiel escudera Judith Sonia será el caballo de troya en el cabildo. Pascual Chárrez lo sabe, por eso planchó todo el cabildo, incluso tuvo la inteligencia para decirles a los regidores priistas que su postura será otra, que trae una actitud distinta que la de su hermano Cipriano Chárrez, en este momento es cuando los regidores realmente deben estar receptivos, abiertos para trabajar y si seguirán por el mismo camino de la manipulación externa solo perderán la oportunidad de servirle al pueblo como merecen. Otros de los regidores que se sentaron a la mesa con el alcalde Pascual Chárrez, son los de Nueva Alianza y Morena. Pascual sabe lo que tiene al interior del cabildo y comenzó a blindar al interior. Judith Sonia trae instrucciones de Cipriano, ellos querían seguir gobernando, se quedaron mal acostumbrados con las constructoras, sabe lo que pesa la firma del alcalde con las obras, su firma en las cuentas públicas y demás importantes movimientos bancarios. Pascual Chárrez quiere darle un manejo transparente y distinto a la obra pública, pretende generar recursos para realizar el mayor número de proyectos ejecutivos para entregar más y mejores obras a Ixmiquilpan y a la par gestiona obras de impacto. Ahora en el cabildo el otro grupo de poder se llama Cipriano Chárrez que envió a su legionaria a coptar el resto de regidores para una causa, la de ellos, mantener y darle control al poder. ¿Podrá Judith Sonia lograr el control del cabildo? Parece es la pregunta del millón de dólares? ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones