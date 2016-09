Juez auxiliar genera criaderos del mosquito del dengue Personal de PROSPERA señala que ya anteriormente padeció dengue y aún así no colabora con los trabajos de prevención. Durante el tercer encuentro intersectorial de salud en el municipio se planteó nuevamente la necesidad de que colabore toda la población en las labores de deschacharrización, por lo que el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número VI pidió al representante de PROSPERA que se refrende el compromiso de trabajar, a lo cual el funcionario respondió que sí se está trabajando con las beneficiarias, pero que la demás gente que sólo es obligación de ellas por el apoyo que reciben. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Personal de salud, funcionarios municipales y comerciantes participaron en el encuentro intersectorial de salud Lo anterior se planteó en la reunión que se llevó a cabo en días pasado en salón de cabildos del ayuntamiento, en donde se dieron cita los representantes de la Secretaría de Salud, IMSS, IMSS-PROSPERA, ISSSTE, SEDESOL, así como coordinación municipal de salud, comités de salud, dirección de ecología, plazas y mercados, dirección de educación, la regidora de salud Diana Torres, y los líderes de organizaciones de comerciantes como Amajaqui, Moctezuma y Plazoleta de Guadalupe además del representante de los tablajeros del mercado. El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número VI, Oscar Jiménez Villalobos, manifestó que se tiene que trabajar de manera coordinada con todos los sectores para hacer frente al problema del dengue, zika y chikungunya, a través de la eliminación de criaderos que son particularmente los cacharros que se acumulan en las casas y en los negocios. Señaló que se ha generado una mala información entre los comités de PROSPERA debido a que se ha dicho que las beneficiarias no tienen obligación de realizar los trabajos de descacharrización, y que sólo le compete a la Secretaría de Salud, cuando esto fue un acuerdo que se estableció de corresponsabilidad, por lo que pidió al coordinador del programa que se ayude a reafirmar estos trabajos. A esto el coordinador de PROSPERA respondió que esto es falso, y que todo se deriva de un mal entendido en una comunidad de Axtla de Terrazas, pero que presuntamente ya se hizo la aclaración y se están haciendo los trabajos por parte de las beneficiarias, sin embargo señaló que muchas veces no se cuenta con el apoyo de la población, a pesar que es responsabilidad de todos, argumentan que por recibir un apoyo las beneficiarias deben realizar estas tareas, por lo que aclaró que el zancudo del dengue no distingue género, ni religión, color, ni les va a preguntar si cuentan con PROSPERA, ya que puede infectar a todos. Aseguró que actualmente se están haciendo trabajos de decacharrización dos veces por semana en las comunidades y ya se tiene programado para el día 12 una jornada de decacharrización total de toda la cabecera municipal, atendiendo sobre todo los límites con el estado de Veracruz debido a que hay mucho potrero. Así mismo se dio a conocer que en la comunidad de Chalchocoyo en el municipio de Matlapa, se han encontrado con un problema debido a que el juez de la comunidad que tiene un negocio de tortillería, cuenta con depósitos de agua y éste ha servido como criaderos del mosquito, lo cual tiene preocupados a los habitantes de la localidad, quienes piden la intervención. Refieren que ya anteriormente el mismo juez padeció el dengue, hace tres años aproximadamente, y a pesar de esto se ha negado a contribuir con las tareas de limpieza y prevención de la enfermedad, a lo cual el jefe de la jurisdicción sanitaria ofreció atender la situación para dialogar con la persona. Posteriormente se pidió a los asistentes que se conformaran mesas de trabajo integrándose a los sectores a los que pertenezcan, por lo que se estableció una de comerciantes, una de comités de salud y otra de educación para establecer estrategias de acción conjunta. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA “En Buenos Aires sólo manitas de gato”: transportistas Programas de mejora no interrumpen clases Nuevo edificio para atención temprana: Subprocurador Buscan obtener buenos resultados en evaluaciones Juez auxiliar genera criaderos del mosquito del dengue