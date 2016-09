Apreciaciones Los trabajadores del ayuntamiento en Tanlajás se están ya rebelando a las indicaciones del alcalde Domingo Rodríguez Martell, o al menos eso fue lo que reflejó el que el director de la policía municipal Ricardo Félix Félix le reclamara la falta de equipo para trabajar el cual hasta el momento no les ha sido dotado, le reclamó la falta de apoyo para acudir a las capacitaciones que se brindan por parte de las diferentes dependencias, pero además se le reclamó que ante todas estas circunstancias se estén dando de baja algunos agentes, sobre todo aquellos que cuentan con la capacidad para el desempeño correspondiente y no les es reconocido su trabajo en la actual administración. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios La falta de apoyos para los gastos de los colaboradores de la administración sin embargo no es privativo de la dirección de policía y tránsito municipal, ya que en los diferentes departamentos se han quejado de lo mismo y solamente ante el respeto que le tienen al edil como líder político, han resistido hasta el momento, aun cuando no se descarta que si la situación se vuelve más crítica muchos tiren la toalla antes de tiempo. En donde también existen quejas de los agentes policiacos es en Aquismón en donde además de que temen que los problemas de delincuencia se filtren a los municipios de la zona, se quejan del trato fuerte del director de la corporación Esteban Yáñez Garnica, sobre todo porque durante los eventos no permite que los uniformados puedan irse a descansar y esto origina que no trabajen solo 24 horas sino en ocasiones un medio turno más, lo cual a pesar de que es sabido por la presidenta municipal, no se han tomado cartas en el asunto. En Tancanhuitz, por su parte los agentes policiacos no se han quejado por situación alguna y por el contrario las quejas son en contra de ellos ante los constantes sobornos que realizan en contra de la población aprovechando el supuesto operativo que se encuentra realizando la secretaría de seguridad pública municipal, denominado “potro”, en el cual solicitan todos los documentos que acrediten la unidad vehicular de quien la tripule en el momento, y al no darse los documentos estos optan por la tradicional mordida, aun cuando dicho operativo no sea de su competencia. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones