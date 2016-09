Apreciaciones Un ejercicio algo arriesgado realizó ayer en la plaza pública de Tamazunchale el diputado federal Christian Sánchez, pues para tomar una opinión respecto a la ley de convivencia que se impulsa por el gobierno de la República hizo una convocatoria abierta en redes sociales para que la gente le manifestara directamente su sentir sobre el tema, recogiendo sus opiniones en forma directa ayer en la plaza principal del municipio. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Solo que como era de esperarse a la convocatoria asistirían tanto los que están a favor como en contra, dándose cita representantes de las iglesias evangélicas para exponer su rechazo a la aprobación de esta ley que consideran atenta contra las familias y pone en riesgo la continuidad de la especie humana. Pero también se presentó el representante de la comunidad gay, quien nombrando a Dios, les aclaró a los evangélicos que todos somos iguales y con los mismos derechos y que el significado de Dios es amor, por lo que se no puede entender que no se quieran respetar sus condiciones. El enfrentamiento civilizado, en exposición de ideas y palabras, no generó falta de respeto entre unos u otros, todos, hasta una adolescente que dijo pasaba por el lugar tuvo la libertad de externar su opinión sobre el tema y defender sus ideas. Ahora faltará ver que hará el diputado con esas opiniones pues si bien pueden reflejar el sentir de algunos sectores, finalmente reflejan posturas divididas donde si se decide por una u otra también habrá sus reacciones. La intención parece buena, pero faltará ver que resultados arroja, pues ayer la asistencia no fue muy nutrida y si acaso representativa solo de algunos sectores que se han sentido aludidos en el tema, pero no el de la población en general, además que aun faltará ver lo que se expresa en grupos de otros municipios que también comprenden este distrito. El diputado además de esta consulta, estableció también los puntos que habrán de observar en el presupuesto del 2017 donde consideró que la propuesta que presentó la Secretaría de Hacienda si bien es muy factible que así quede, también aseguró hay rubros donde se puede intervenir y se tratará que esto sea de la mejor manera para la entidad. Este día se anunció habrá una reunión de representantes obreros que han quedo desfasados de sus centrales obreras por las dirigencias de sus organizaciones porque en los procesos de renovación no les han dado el apoyo o han estado en contra de sus postulaciones y ante esto, se preparan para organizarse de manera independiente y tratar de formar su propia Federación de Trabajadores de la Huasteca Sur, la cual no tendría ninguna sigla de organización y trataría de defender a sus agremiados en la búsqueda de alternativas laborales, que aseguran, los propios gobiernos les han limitado pues en muchos de los casos son los propios alcaldes quienes se han convertido en los constructores principales y con ello desplazan a los pequeños obreros. Esta organización además contempla organizar a los trabajadores de las tiendas locales a fin de crear un sindicato que los defienda y evite que se cometan abusos de las tiendas que existen en la región. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones