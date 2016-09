Apreciaciones El anuncio de Omar Fayad Meneses sobre el Modelo educativo del Telebachillerato Comunitario que ofreció, genera sin duda cuestionamientos importantes, que poco a poco deberán irse despejando. Sin duda la idea no es improvisada, suponemos tiene ya un contexto amplio de las formas como habrá de operar. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios El obtener educación media superior en comunidades con poca población y que no son atendidas por ninguna modalidad de los subsistemas existentes, han implementado una estrategia que inicia mañana, en una gira que realiza en Huejutla la titular de Educación Sayonara Vargas Rodríguez. La modalidad de telebachillerato comunitario a 114 localidades en 52 municipios busca: la competitividad, el acceso al desarrollo científico, las nuevas tecnologías y la innovación, promoviendo el respeto a los derechos humanos, medio ambiente y a la diversidad cultural, para contribuir en la reconstrucción del tejido social; el proyecto es ambicioso, complejo pero de lo que no se tiene duda es de que el gobernador haya traído a la persona indicada para operar un proyecto novedoso que busca resultados. Aunque ya existen telebachilleratos operando, es decir no se habla de algo que no se conoce para el ciclo escolar 2014-2015, la SEMS autorizó la creación de 99 nuevos telebachilleratos comunitarios en 47 municipios de la entidad, que entraron en operación en septiembre de 2014. Estos operan en las telesecundarias en los turnos vespertinos, hay convenios aparte del estado con los ayuntamientos para la apertura de los 109 telebachilleratos comunitarios que actualmente operan en el estado; 10 convenios en la etapa piloto, en el ciclo escolar 2013-2014, y 47 para el ciclo 2014-2015. En julio de 2016 egresa la primera generación de 195 alumnos de los diez telebachilleratos comunitarios que iniciaron actividades en 2013. En total concluyeron ciclo escolar con 114 planteles y una matrícula final de 3,743 alumnos. El secretario de educación pública, Aurelio Nuño Mayer en su visita el año pasado entregó unidades móviles de capacitación para proyectos productivos. El anuncio es que estas unidades móviles, están destinadas a contribuir en la formación de alumnos capacitándolos en el desarrollando habilidades y destrezas de acuerdo a las necesidades ocupacionales requeridas por el ámbito productivo de su entorno social o bien para el desarrollo del autoempleo apoyando así a la economía familiar. Sin duda marca un amplio reto en lo proyectado por Omar Fayad, ampliar la cobertura educativa media superior es un buen objetivo, cumplir con la capacitación también, que seguramente se complementará con el empleo como otra variante en la que el gobierno del estado deberá poner otra singular estrategia. El pasado jueves la tradicional feria anual en honor a San Nicolás de Tolentino, se llevó a cabo la elección de la señorita que representará al Barrio de San Nicolás durante sus fiestas en su edición 2016, que sirvió para conocer algunos de los regidores y funcionarios cercanos del actual ayuntamiento. El presidente municipal Pascual Chárrez Pedraza acompañado de Eva Estela Arciniega Martínez, Rosalío Torres Chavarría, regidores; Ana Isabel Trejo Elizalde, Oficial Mayor del Ayuntamiento, Yolanda Carolina Chávez, Presidenta del DIF Ixmiquilpan; Carlos Alberto Ramírez Martínez, Secretario de Finanzas; Leopoldo Vargas, Administrador del Mercado Morelos; Miguel Mundo Cervantes, Delegado de San Nicolás; Florentino Beltrán Rodríguez, Presidente del Comité de Feria. La Reina San Nicolás 2016 fue para Ariana Yelitza, mientras que Rocío Beltrán Lugo resultó “Señorita Modelo” e Isabel Cruz Garambullo “Señorita Elegancia”. Al alcalde le correspondió coronar a las reinas. Por cierto mucho se comenta que la feria de San Nicolás está mejor que la feria de Ixmiquilpan que ha tenido en dos ediciones anteriores, esperemos que Pascual Chárrez el próximo año pueda darle a la feria una novedosa imagen mejorada y recuperada, con eventos atractivos. En este mismo barrio de San Nicolás la mañana de ayer se llevó a cabo la tradicional fiesta patronal en honor a San Nicolás de Tolentino, patrono de la Parroquia de este mismo barrio. El día mayor de estos festejos fue ayer sábado comenzó con las tradicionales mañanitas a San Nicolás Tolentino, la misa de aurora. Luego pudimos constatar la bendición y repartición del tradicional atole y tamales, pero esto tiene una historia de mucho desvelo, si los miles y miles de tamales regalados, así como el atole entregado a quien llegara de madrugada incluso con su jarra para llevar a casa un producto que para eso se hace. En diversos domicilios los miles de litros son ya una tradición invitar a los amigos para batirlo mientras se cuece, y créanlo es una gran celebración.