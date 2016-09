PT desapareció cuando Socorro se fue del municipio Su dirigente se fue y no hubo quien diera continuidad a trabajos San Martín Chalchicuautla, S.L.P.- Ante los partidos políticos que continúan activos en el municipio, el PRI, PRD y PAN, también se encuentran los que han desaparecido con el paso de las elecciones, como el PT, que había tenido presencia y donde los grupos que los conformaban los partidos minoritarios, se han adherido a los partidos más fuertes, así lo dio a conocer, Rafael Zúñiga, quien formara parte del grupo de izquierda. HUASTECA POTOSINA | San Martin 0 Comentarios PT, desapareció del municipio en tiempo de Socorro Zúñiga, afirmó ex petista. Rafael Zúñiga, quien se dijera de izquierda, señaló “el Partido del Trabajo (PT), se desboronó cuando en esos tiempos Socorro Zúñiga, se fuera del municipio, el partido quedó a la deriva, siendo esto su desaparición del ámbito político y por lo cual, ya no tenemos identidad”. Agregó, “ahora solo se han quedado en el municipio los partidos fuertes, que han estado en algún tiempo en el poder y son quienes siguen compitiendo por estar dentro de los primeros lugares y así mismo intentar lograr el posicionamiento en la presidencia”. Comentó, “los partidos que son de campaña, siempre han sido el Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza el cual en el municipio no tienen representante y mucho menos trabajo y Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), el cual se está comenzando a conformar, todos pretenden participar, pero son partidos electoreros, ya es necesario trabajar en forma y con caras nuevas”. Finalizó, “queremos trabajo de campo, con la gente y que no pase como ha pasado con los últimos presidentes que llegan al poder y después, ya ni se bajan de las camionetas y no se presentan en la alcaldía para atender a la gente que les ayudó a ponerse en ese lugar.” ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Vecinos del Cuartel 2º limpian sus calles Comenzaron reparaciones de los baches en carretera A marchas forzadas ornamentan el municipio para festejos patrios PT desapareció cuando Socorro se fue del municipio Reparan alumbrado público del boulevard