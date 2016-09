Exceso de pasaje representa  riesgos en transporte rural

Frecuentemente llegan quejas acerca de accidentes ocurridos en la carretera, en las que en la mayoría de los casos los usuarios culpan a los conductores de las unidades, sin embargo no siempre es así, porque a pesar de que a los usuarios se les ha informado a través de las corporaciones municipales que no deben ir parados no respetan las indicaciones. Algunos conflictos presentados entre conductores han sido turnados al Juzgado Conciliador debido a que muchas de las veces terminan en pleitos en los que incluso llegan a los golpes, por lo que a través de esa área se le ha dado solución. Áreas como Seguridad Pública, Tránsito Municipal y Protección Civil han trabajado en realizar campañas informativas sobre los riesgos de viajar en camionetas abiertas, incluso se han girado oficios a los choferes en donde se les dan a conocer las medidas reglamentarias para que no incurran en una falta, pero a veces no son respetadas según se dio a conocer en el Ayuntamiento. Uno de los problemas frecuentes es el exceso de pasaje, ya que algunos incluso algunos pasajeros van colgando de las unidades poniendo en riesgo su vida.