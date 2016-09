Teme ULPCA afectaciones de continuar fuertes lluvias

Antonio Juárez Torres, líder de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar (ULPCA) de la CNC, expresó lo anterior e informó que varios de sus representados ya sembraron pero esperan que no se vean afectados sobre todo aquellos que están en partes bajas. “Hasta ahorita recalco, no hemos tenido ningún reporte de siniestros; ya nos ha pasado en años anteriores como en la zona Pujal donde se sale el río, esas partes son inundables y se espera hacer las siembres hasta en el mes de octubre o quizá hasta diciembre, tenemos un promedio de mil 200 hectáreas por año de la CNC y llevamos un promedio de 700 ya trabajadas más no sembradas porque estamos en espera de que el tiempo mejore y no corramos el riesgo de que se nos pierda” expresó. Juárez Torres agregó que las hectáreas que son de temporal tienen como plazo hasta diciembre para realizar la siembra en caso de que la lluvia no lo permita mientras que aquellos que son tecnificados lo pueden hacer en cualquier momento. Dijo por último que la próxima zafra 2016-2017 tentativamente tiene contemplado iniciarla en la última semana del mes de octubre si el clima lo permite de acuerdo a las pláticas que han tenido con la directiva del Ingenio, finalizó.