La amenaza de manifestación nuevamente se hace presente para el municipio de Axtla de Terrazas, y esto a consecuencia de la falta de permiso para la venta de pólvora, lo cual es comprensible cuando los permisos de venta de este producto riesgoso para los menores de edad, son por parte de la secretaría de la defensa nacional y no de los ayuntamientos, y como una medida de presión buscan que la administración permita dicha situación, pero el problema principal por el cual se busca llevarse a cabo dicha manifestación es por la negativa de venta de alcohol durante las próximas fiestas patrias, lo cual sin embargo se había pensado por parte de la dirección de giros mercantiles, sin embargo no por la administración actual, por lo tanto se retractó de dicha indicación, lo que sin embargo trascendió y fue lo que originó la molestia de los comerciantes de este rubro y buscan inconformarse en contra de la administración, y dicha situación se esperaba para el día de ayer, sin embargo aun cuando no se dio la amenaza sigue latente.

La obra de la comunidad de las Armas debería de encontrarse ya concluida desde hace meses atrás, lo cual sin embargo no se ha cumplido hasta el momento a pesar de que es una obra estatal y que bien debería de ser observada ya por el gobierno federal ante su retraso y aun sigue llevándose a cabo con la tranquilidad que la gente del lugar no tiene, sobre todo cuando esta sigue afectando la vialidad del lugar ya que las calles fueron destruidas al iniciar la obra y hasta el momento no han sido reparadas a pesar de que se debería de dejar el lugar como se había encontrado, y en esta comunidad todas las calles se encontraban ya asfaltadas y ante esto la administración tendrá que ser quien lleve a cabo los trabajos de rehabilitación de la calle, sobre todo la principal. Y es que la CDI es la responsable de esta obra que hasta el momento ya debería de encontrarse concluida y los habitantes se encuentran molestos por el desorden que ha generado, sobre todo cuando sobre la carretera federal se han registrado incidentes en los cuales han estado a punto de chocar unidades vehiculares que diariamente y a cada minuto circulan por el lugar, acrecentando el problema durante el periodo de lluvias que se está presentando en los presentes días.