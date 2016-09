Apreciaciones Un día después de que se llevara a cabo la marcha a favor de la santidad de la familia y que la comunidad homosexual encarara a los políticos en la encuesta sobre la iniciativa que permite los matrimonios entre personas del mismo género y la posibilidad de tener hijos, el sacerdote que encabezó la misa dominical de ayer en la parroquia San Juan Bautista a medio día hizo un pronunciamiento hacia la tolerancia. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Señaló que la iglesia no está en contra de la comunidad y las preferencias de cada persona, sino en contra de las acciones que atenten contra la santidad de la familia, lo que no es natural o atenta contra la palabra de Dios, que para el caso es lo mismo, aun así la iglesia busca de alguna manera ir lavando su imagen y no ser tachada de homofóbica. Hoy por la noche habrán de iniciar los trabajos para el retiro de los vehículos que se encuentran sobre la calle Juárez a la altura del crucero, ya que mañana iniciarán los trabajos para reconstrucción de la avenida por lo que incluso las rutas de transporte fueron retiradas y colocadas en un estacionamiento particular a fin de que los trabajos avancen de manera ágil. Una de las cuestiones que se han realizado es cómo se habrá de dar salida a las unidades de emergencia que diariamente hacen traslados de pacientes hacia las clínicas y hospitales ya que de por sí es difícil pasar habiendo dos carriles y ahora con uno inhabilitado parcialmente se complicará más la situación. Aunque no es la primera vez que Tamazunchale se enfrenta a esta situación, ya que en el pasado se hicieron estos trabajos para la introducción del drenaje y fue un completo caos por varias semanas, y en esta ocasión no será la excepción por lo que se ha pedido la comprensión de la ciudadanía por parte del ayuntamiento, en el tenor que se trata de un beneficio para la ciudadanía a largo plazo. Sin duda las críticas negativas sobre estas obras serán constantes buscando hacer eco y demeritar el trabajo de la administración, quien finalmente ha volteado hacia la cabecera municipal en donde se encuentran la mayoría de sus detractores, el proyecto se observa atractivo desde el punto de vista de la imagen urbana que habrá de mejorar notablemente sobre todo que la Juárez es la avenida más transitada del municipio si no es que la región. Enseguida de las festividades del 15 se espera que arranque el segundo proyecto más ambicioso de la administración que es la remodelación de la plaza principal, la carátula de la ciudad además de los parques se habrán de construir en algunas colonias, dejando la puerta abierta a otros proyectos que no están prometidos, más sí comprometidos a dejarse avanzados como es el teleférico, así como también la conexión del boulevard del ISSSTE con Ixtlapalaco, y por supuesto la central camionera. En lo que respecta a las festividades patrias se ha organizado un programa bastante atractivo que comenzará desde el día de mañana por las tardes ofreciendo programas artísticos culturales a la ciudadanía a manera de esparcimiento que han llenado la plaza por las tardes aunque sin duda aun se requiere de otro tipo de espacios en donde la gente pueda distraerse. La casa de la cultura es un espacio que sigue sin ser aprovechado al cien por ciento, e incluso se ha limitado solamente a poner el sonido en los eventos y darle chamba al grupo del ex director de cultura, dejando de lado disciplinas artísticas como el teatro, la danza, la literatura, la pintura, la escultura, la música, entre otras muchas otras que sí son explotadas en otros municipios como Ciudad Valles, en donde hasta orquesta sinfónica tienen, aprovechando proyectos de la Secretaría de Cultura, e incluso Aquismón ha sacado más provecho. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones