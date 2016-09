Marchas en contra de matrimonios igualitarios  no son promovidas por la iglesia católica

De la misma manera, expresó su opinión respecto al polémico tema que ha sido motivo de debate, que es el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, “Yo parto de una ley natural, de una ley divina, dice el libro del génesis, hombre y mujer los creo, y esta institución todavía hasta el siglo 20 era intocable, no se podía decir que se podría hacer un matrimonio entre personas del mismo sexo, entonces la institución se respetó por muchos siglos, hasta este momento, llega esta nueva era, nueva etapa de vivir y viene todas estas propuestas, entonces lo que se ha expresado es esto, el matrimonio está determinado incluso por la ONU, que sea entre hombre y mujer, el matrimonio tiene su nombre y su origen desde hace muchísimos años”.

Asimismo, expresó que no es la iglesia quien castiga a las personas que mantienen una relación con alguien de su mismo sexo, así como tampoco ellos pueden decir si esto es un pecado, solamente Dios es el encargado de decir eso, -“Dios siempre perdona, el hombre muy de vez en cuando, la naturaleza no perdona, y lo veamos desde cualquier aspecto, cualquier campo, aquí estamos tocando a lo más elemental, a la célula social, que se llama matrimonio, ellos también son parte de una familia, son fruto de una relación hombre y mujer, no del mismo sexo, es necesario hombre y mujer para que exista otra persona, llámese incluso con métodos que no son muy naturales, yo sólo me voy a un aspecto natural, que si dicen que Dios los va a castigar, yo no puedo decir eso, que si es un pecado tampoco soy quien, solamente Dios”.

Recalcó que lo más elemental es el respeto entre la sociedad, -“La forma de convivencia pacífica, amorosa o de pareja, pues ya sería otra forma de hacer familia que debemos de respetar, pero si yo si quiero marcar esta postura, que para este caminar respetando a cada persona, sea cual sea su religión o su preferencia sexual”.

El Parroco, externó su punto de vista personal, al cuestionarle si las marchas sirven de algo, y si de aprobarse esta ley cambiaría algo, -“Yo creo que no debe de pasar nada, y hablo ya desde mi muy particular punto de vista, no tiene que haber mucho problema, ya en otros lugares se pueden casar, yo no sé si en San Luis no se tiene ese derecho, si alguien con esas tendencias quiere casarse, pues irá a donde sea legal, por eso no creo que pueda pasar mucho, siempre y cuando haya respeto”.

Finalmente, agregó, -“De nuevo situación personal, ya no como sentir de la iglesia, quiero aclarar que estas marchas no la ha promovido la jerarquía, han sido familias de distintas religiones que en un afán de revalorar y defender la familia tradicional lo hacen y es respetable, pero en el fondo yo creo que lo más importante, lo que Dios nos pide es el respeto, yo no puedo decir que es un pecado o que se irán al infierno, tenemos que respetarnos como personas”.