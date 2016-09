Dirigente del PRD es sólo un líder de papel *Su actual presidente de partido no hace nada por él, ni como regidor ni como dirigente. Miguel Angel Echavarría López, ex secretario general y militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) dijo que el partido, prácticamente está desaparecido, pues la actual dirigencia no ha hecho nada aun cuando el dirigente es regidor, quien sólo es un líder de papel, por lo que instó a la dirigencia estatal. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios El dirigente del PRD es sólo de papel. Al cuestionarle su opinión respecto al trabajo del regidor perredista, y dirigente municipal del PRD, Sergio Enrique Delgado Cabrera, Echavarría López respondió que no ha habido trabajo ni como regidor ni como dirigente, -“Ha sido muy cuestionado con la poca militancia que existe en el PRD, y algunos líderes, el papel que ha hecho durante un año no lo ha cumplido como se esperaba y como un líder de la izquierda, en realidad no ha hecho nada para el bienestar del pueblo, ni en la comisión que ostenta, eso es un acuerdo político que hubo en lo oscurito”. Dijo que el partido, está dividido y no se hace nada por reestructurar, -“No hay trabajo, no hay unidad en el partido, la militancia ahí está, pero la izquierda está dividida, no sólo aquí, si no en todos lados, ya se aproximan las elecciones y parece ser que el liderazgo del actual regidor y presidente del PRD ya terminó su ciclo dentro de las filas del partido, yo creo que se necesita reestructurarlo, se necesita gente nueva, líderes nuevos, más honestos, que trabajen y se integren realmente a lo que es la izquierda”. El ex secretario general del partido, señaló que pareciera que no existe el partido, -“Parece que no hay PRD, MORENA los ha rebasado, lo que se necesita es una nueva dirigencia, con gente fresca, que tenga ganas de trabajar porque sabemos que en este municipio el PRD no ha hecho nada, ni políticamente ni en ninguna actividad que se defina como un partido de lucha, el dirigente se puede decir que sólo es de papel, de membrete porque no representa absolutamente nada, está peleado con todos los que formamos el PRD aquí en el municipio, con los actuales líderes, hay pleitos internos, no tiene estructura, sólo el grupo que ostentan ellos que continúan pero no se les reconoce nada”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Marchas en contra de matrimonios igualitarios no son promovidas por la iglesia católica Piden se atienda obra del callejón Zoyotla Todo listo para que funcione sala de hemodiálisis Realizarán concurso de Expo Ciencias 2016 este próximo 15 de septiembre APAST atenderá contingencias las 24 horas en la Juárez