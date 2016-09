Al Derecho: CULTIVANDO LA ABUNDANCIA HIDALGO 0 Comentarios Hace unos días un amigo del municipio de Pachuca me llamó para hacerme una consulta en relación a un asunto que tenía, me había buscado pero no habíamos tenido la posibilidad de coincidir a causa de mis ocupaciones. Cuando por fin pudimos platicar, me comentó que tiempo atrás había sido invitado a formar parte de un “selecto grupo de personas” a las que se les ofreció una “excelente oportunidad” de hacer dinero mediante un modelo en forma de flor que le permitiría multiplicar “la magia” y recibir “la abundancia del universo” en forma de dinero. Proposición que le pareció muy adecuada dada su situación económica, sin embargo al paso de los días algo sucedió. Resulta que la persona que lo invitó desapareció y varias personas que al igual que él habían invertido, no sabían qué hacer, pues no podían recuperar su dinero. Este modelo, consistía en integrar un número de personas, las cuales están segmentadas en niveles que ocupan posiciones llamadas “pétalos” y una de ellas que ocupa el centro. Los niveles inferiores eran ocupados por las últimas personas en ingresar –que son las personas que dan el dinero- “confiando” en que la vida les regrese ocho o diez veces lo que han dado “desinteresadamente”. Dichos pétalos están agrupados en pares “colgando” del siguiente nivel. Existen niveles en los que hay personas que se encargan de atraer nuevos “donadores” o “inversionistas” (en donde el término puede variar dependiendo de la persona que invite y de su punto de vista) a la “flor”. En el centro de este modelo está la persona que recibirá “toda la abundancia del universo” para que pueda hacer sus sueños realidad. Cuando el centro recibe la aportación se sale de la flor. Después de esto, los demás “inversionistas” se separan para crear dos “flores” o células, para que los demás pétalos “suban” de posición. En esta etapa, las dos personas que formaban el segundo nivel pasan a ser el centro de su propia flor. El ciclo se vuelve a repetir como lo mencione anteriormente. Es obvio que las personas que iniciaron la flor o la pirámide y que ocuparon los tres niveles originales sin aportar un solo peso, salen ganando ocho veces la cantidad estipulada. Pero en realidad no hace falta ser muy habilidoso en matemáticas para sospechar que hay algo muy raro con esta dichosa “flor de la abundancia” o pirámide, pues aunque es visto como una “inversión” en realidad no se compra o vende nada. Además, no hay ningún tipo de economía o actividad comercial que justifique la existencia de alguna ganancia, especialmente de una ganancia tan grande, sobre todo si consideramos que en el mercado financiero es prácticamente imposible tener un interés superior al 4%. Estas “flores” o pirámides prometen pagar un 700 u 800% de “rendimiento” en un solo día. En su interior, estos modelos son viejamente conocidos como esquema de pirámide que se alimenta de las aportaciones que van haciendo los nuevos miembros, el cual busca personas incautas, ambiciosos o necesitadas que alimenten al esquema o modelo. Está claro que algunos “centros” sí logren cobrar, pero es importante recordar que cuando se cierra una flor o grupo se tienen que abrir nuevas flores, necesitando de muchas más personas, que en muchas ocasiones no son tan sencillas de encontrar, por lo que la oportunidad de tener éxito disminuyen, ya que hoy en día muchas personas desconfían de estos sistemas que te “llenan de abundancia” de la nada. La persona que le comenté al principio de esta columna me cuestionó si esto era un fraude, a lo que yo le conteste que en parte sí y no. Ya que en realidad esto depende de cómo haya sido presentado el modelo, es decir, si existió un engaño en el ofrecimiento o si se explicó con todo y riesgos. El principal problema aquí es que generalmente no se puede tomar una acción legal contra la persona que te invitó, ya que lo más probable es que sea un familiar o un amigo cercano que tenía una buena intención y que se encuentra en una situación muy similar o incluso igual a la tuya. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), advirtió recientemente por la proliferación de estos esquemas, que no podrá defender a las personas en caso de que tengan problemas al “invertir” su dinero en alguno de estos esquemas pirámide, ya que no son una institución financiera debidamente regulada, ni tampoco una figura legalmente reconocida. Para cualquier asesoría jurídica, orientación, comentario o duda sobre este tema u otro, comuníquese al teléfono 772 121 1756 o a la página www.abogadosbrillantes.com. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA