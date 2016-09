Padres de familia toman escuela Himno Nacional Padres exigen la culminación de una aula y la construcción de una más. Padres de familia de la Escuela Primaria Himno Nacional ubicada en el fraccionamiento Jardines del Campestre, tomaron las instalaciones exigiendo se reanude la construcción de un aula que serviría para alumnos de primer grado, obra que presuntamente fue detenida por presiones de ex integrantes de la asociación de padres de familia de la institución. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Padres de familia bloquearon el acceso a la escuela Himno Nacional para exigir la construcción de una aula, y salones dignos para sus hijos. De acuerdo a información recabada por Zunoticia, fue poco antes de las 08:00 horas que poco más de 60 padres de familia encabezados por el presidente de la asociación de padres, José Manuel Jiménez Castillo, bloquearon la puerta de acceso al plantel y colocaron cartulinas en el exterior, donde exigían un aula digna para sus hijos y que se reanudaran los trabajos de construcción de una aula para alumnos de primer grado. Por lo anterior alumnos y maestros de la institución ya no pudieron realizar sus labores del día, siendo los primeros quienes en compañía de sus padres se retiraron a sus casas, mientras que los profesores continuaron en el exterior esperando la solución del conflicto. Minutos después arribaron al lugar Juan Manuel Garay y Narcisa Ocaña en representación de la URSEHN, quienes en compañía del director del plantel Javier Gutiérrez, sostuvieron una reunión con representantes de la asociación de padres de familia. Cabe señalar que a decir del representante de los padres de familia, la construcción del aula se detuvo por la presión de la ex presidenta de la asociación de nombre María Luisa y la ex tesorera, de nombre Besaria, quienes presionaron al director señalando que la obra afectaba un espacio donde se ubicaban los comedores y de no acceder a su pretensión le realizarían una manifestación. Agregando Jiménez Castillo, que en el trasfondo del asunto también se encuentra, que estas ex integrantes de la asociación se aponen a la construcción ya que de un total de 120 mil pesos que debían de entregar a la nueva mesa directiva solo comprobaron aproximadamente 60 mil pesos con notas de remisión, que señala fueron elaboradas por ellas mismas, presumiendo que estas presionan para que el caso no se investigue a fondo, amenazando con una manifestación. Después de varias horas de reunión, la manifestación se destrabó una vez que las partes acordaron la elaboración de un dictamen por parte de un perito y personal de Protección Civil sobre la construcción del aula, revisión que se realizaría en próximos días. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Por riesgo de colapso, cierran paso en puente El Cascabel Cumple un mes el cierre de oficinas del CECATI 98; pero no cesa labor Con mariachi UASLP busca preservar fiestas patrias Víctima de cáncer clama por ayuda para comprar morfina CNTE protestará en el Primer Informe del Gobernador JMCL y en desfile militar