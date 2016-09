Cumple un mes el cierre de oficinas del CECATI 98; pero no cesa labor La Directora del plantel, Claudia Lorena Rodríguez Saucedo, indicó que no ha cesado la labor de promocionar a la escuela, ni la de educar a la comunidad estudiantil. El próximo 16 de septiembre, se cumplirá un mes de que tres oficinas del CECATI 98 de Valles, entre ellas, la de la dirección, fueran cerradas por el Secretario General del Centro de Trabajo de la Sección 26 del SNTE, José Luis Cisneros Olvera en reclamó a viejas exigencias. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Desde el pasado 16 de agosto, fueron cerradas por el Centro de Trabajo del CECATI 98, tres oficinas administrativas Pese a ello, la Directora del plantel, Claudia Lorena Rodríguez Saucedo, indicó que no ha cesado la labor de promocionar a la escuela, ni la de educar a la comunidad estudiantil, ya que se logró en este ciclo, duplicar el número de alumnos a cerca de 280 jóvenes cuando en el 2015 no rebasó los 139. “El plantel está funcionando, los alumnos y maestros están trabajando normalmente”, expresó la Directora y recordó que una de las exigencias del CT, es su cese del cargo, alegando que hubo irregularidades en la convocatoria en donde ella participó y logró quedar entre otras demandas más. Respecto a ello dijo, “hay un diálogo con el representante sindical en la Coordinación Estatal del CECATI, pero abordan puntos que no le tocan a ella determinar o resolver o incluso son competencia de oficinas centrales en la ciudad de México, como lo es el pago de una quincena cuanto estuvieron en paro laboral hace unos meses atrás”. Añadió, se han tomado otras alternativas para no dejar de prestar el servicio educativo apoyándose de la Coordinación Estatal para que ésta suministre las constancias y diplomas para poder certificar a los alumnos que culminarán sus estudios en este mes en electricidad, contabilidad, asistencia ejecutiva, confección industrial de ropa, estilismo y se retoma, mecánica automotriz, aire acondicionado y refrigeración. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Padres de familia toman escuela Himno Nacional Por riesgo de colapso, cierran paso en puente El Cascabel Con mariachi UASLP busca preservar fiestas patrias Víctima de cáncer clama por ayuda para comprar morfina CNTE protestará en el Primer Informe del Gobernador JMCL y en desfile militar