Víctima de cáncer clama por ayuda para comprar morfina Una mujer de 63 años de edad vecina de la colonia Solidaridad, es víctima de cáncer en los riñones y se encuentra sufriendo por el dolor que le causa dicho padecimiento dado que el Seguro Popular no le cubre el suministro de inyecciones de morfina que le ayudan a sobrellevar un poco sus últimos días de vida. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios MARÍA GERARDA Ortiz Loredo hija de Maricruz Loredo quien padece de cáncer Se trata de Maricruz Loredo Martínez, viuda, quien según su hija María Gerarda Ortiz Loredo, después de cinco meses de diversas pruebas y exámenes en el Hospital General, en el mes de mayo le fue confirmado que padecía de cáncer pero debido a que el mal está muy avanzado, la dieron de alta y se encuentra en su domicilio ya que según los doctores, no tiene remedio su salud. Este lunes, su hija acudió a la Plaza Principal pidiendo apoyo ya que en estos últimos meses han batallado para poder juntar para la compra de la morfina, cuya caja con seis inyecciones cuesta entre 600 y 800 pesos y le dura menos de una semana. “Ella dice que ya no aguanta los calores, y estamos viendo la forma de buscar una cama, ella no se levanta, tiene sonda, usa pañal, y es bien difícil, me dijeron que metiera una solicitud a la Jurisdicción a ver si me tratan de dar el medicamento porque ahorita va a ser a diario estarle poniendo la inyección porque el dolor es muy fuerte” expresó. Los doctores, dijo, no le aseguraron cuánto tiempo más podría vivir pero sí que ya no tiene cura, ni con quimioterapias, y aunque podían practicarle una operación de 60 mil pesos, de le garantizaba que mejorara por lo que desde hace tiempo la dieron de alta para que se fuera a su domicilio. Ortiz Loredo adelantó que enviará una solicitud al Municipio para que los apoyen para la compra de la morfina y de otros utensilios y gastos que financian tanto ellas como sus hijas como conocidos que les han dado de apoyo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Padres de familia toman escuela Himno Nacional Por riesgo de colapso, cierran paso en puente El Cascabel Cumple un mes el cierre de oficinas del CECATI 98; pero no cesa labor Con mariachi UASLP busca preservar fiestas patrias CNTE protestará en el Primer Informe del Gobernador JMCL y en desfile militar