El segundo caso y ahora sí reconocido como "autóctono" de Zika se reportó en el municipio tomando por sorpresa a estudiantes y maestros del Tecnológico quienes ayer suspendieron labores porque personal de la Secretaría de Salud realizó trabajos de fumigación ante la supuesta presencia de un caso sospechoso en un docente de esa institución. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios La medida de ayer, según se indicó, es de tipo preventiva para no exponer a los estudiantes a un riesgo de contagio, aunque según las autoridades de salud, en cuanto lo dispongan las autoridades del plantel se regresar de manera normal a las clases. Este es el segundo caso, pero el primero que se reconoce como contagio local, por lo que no se puede descartar se intensifiquen las acciones de fumigación en todo el municipio. La Secretaría a nivel estado, reconoció son tres casos en la huasteca correspondiendo uno a Tamazunchale y dos a Ciudad Valles, donde también ya se emprenden trabajos de saneamiento. Para este día por la noche estaba anunciado, iniciar los trabajos de rehabilitación de la calle Juárez, pero al valorar que por el puente vacacional de Independencia se esperan regresen al municipio visitantes y haya mayor flujo vehicular se determinó dejar los trabajos pendientes hasta pasando los festejos a fin de que la gente pueda disfrutar en armonía de estas fiesta patrias. Las dependencias involucradas se habían confirmado listas para iniciar los trabajos, pero tendrán que aguantar unos días más, en tanto sirve que no se hacen mayores congestionamientos viales que los que provocan los mismos visitantes. El tema de la llamada legislación para los matrimonios igualitarios ha abierto un debate que bien valdría cuidar, pues no es entre grupos religiosos u homosexuales donde debe generarse el enfrentamiento, sino establecer una lluvia de ideas y de argumentos para que tanto legisladores como la misma sociedad revise las conveniencias o no respeto a esta nueva ley, que se entendería su propósito debe ser para construir una mejor sociedad, no para causar mayores conflictos. El tema parece estarse mal interpretando al exponer un punto de vista los grupos religiosos y la comunidad gay salir a rebatirlos acusando de homofóbicos a quienes no respaldan esta iniciativa. Finalmente cada quien tendrá su realidad sobre el tema, pero si revisan hacia atrás, podrán valorar que las cosas han venido ocurriendo sin que hubiera una ley de por medio y esto tampoco cambiaba las cosas. La explicación por citar, que han dado algunos legisladores, al recoger las opiniones de ambos sectores, es que posiblemente sea necesaria una ley que le dé garantías a las parejas homosexuales sobre los patrimonios de estos, cuando uno llega a faltar y que no sean terceras personas las que se beneficien solo por el simple parentesco; esto sin la necesidad de tener que llegar a la consumación de un matrimonio, que finalmente si está marcado como la unión de un hombre y una mujer. Aun así, seguramente el debate apenas empieza.