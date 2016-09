Comerciantes informales amenazan regresar esta semana a ocupar las calles Volverían a ocupar las calles Zaragoza, Escobedo, Cuauhtémoc y la plaza principal Xilitla, S.L.P.- Integrantes del comité de comerciantes informales “Caracol” amenazan con regresar a los espacios de la calle que ocupaban anteriormente, si no se les resuelve lo del nuevo mercado municipal. HUASTECA POTOSINA | Xilitla 0 Comentarios De no entablar dialogo con el alcalde, más de 300 comerciantes informales volverán a ocupar las principales calles del Pueblo Mágico. Calle Zaragoza, Escobedo, Cuauhtémoc y la plaza municipal, serían los espacios que estarían siendo invadidos de nueva cuenta por los más de 300 comerciantes informales. El convenio que se tenía firmado entre comerciantes y gobierno municipal ya se venció el pasado mes de abril, aseguran. “Dicen que si le quitan la marca de Pueblo Mágico a Xilitla, es por culpa de nosotros, pero eso no es verdad porque en su momento firmamos un acuerdo con el ex presidente Edén Aguilar Sánchez, y hasta el momento lo hemos respetado sin embargo a nosotros no se nos ha dado una solución”, indicaron. Al respecto los integrantes de la organización externaron ante este medio que desde hace ya 7 meces han estado buscando un dialogo con el Alcalde Javier Pacheco Sánchez, con la finalidad tomar acuerdos respecto al tema, sin embargo solo les han estado dando evasivas. Mencionaron, que si la obra del nuevo mercado está reportada como terminada y pagada, el actual gobierno municipal, debe exigir ante la autoridad competente que dicho mercado quede concluido. De lo contario, amenazaron que si en esta misma semana no logran entablar un dialogo con el alcalde se regresarán a los espacios que ocupaban anteriormente en las principales calles del pueblo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Reglamento prohibió ornamentar fachada de ex Convento Agustino Joven xilitlense representará a SLP en Miss Teen 2016 Merodea oso hormiguero cerca de la zona centro Unidades abandonadas favorecen proliferación de zancudos Inauguran primer desayunador escolar en “San Antonio Huitzquilico”