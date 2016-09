Acusan a policías municipales y estatales de tortura y secuestro De hechos sucedidos contra un ciudadano y su hijo el pasado día lunes, señalan a altos mandos policiales de San Vicente Policías Municipales de San Vicente entre ellos el director y el subdirector, así como elementos de la Policía Estatal adscritos a esa localidad fueron acusados de actos de tortura, privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad y lo que resulte en agravio de tres personas por tal motivo, ya fue colocada la denuncia penal en contra del Agente del Ministerio Público. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Hugo Ballesteros con su hijo José Martos denunciaron de abuso a policías de San Vicente, mismos que temen por su seguridad. Hugo Ballesteros Valencia de 39 años de edad relató que todo pudo deberse a represalias de los uniformados municipales ya que horas antes, cuando él caminaba en esa localidad observó cómo los policías detuvieron a un joven sin razón alguna y que cuando lo subían a la patrulla él los grabó con su celular y que en ese momento el director de la corporación se le fue encima reclamándole, video que presentará como prueba. Los hechos denunciados dijo, sucedieron el pasado domingo cerca de las 04:30 horas cuando, en compañía de su hijo José Adán Ballesteros y José Cruz Martos de 18 y 19 años de edad respectivamente, caminaban sobre la calle Pascual Orozco y Pánuco de la Colonia Independencia. Agregó que sin razón alguna, cerca de 15 Policías Municipales y Estatales a bordo de dos patrullas 01 y 02 y la 2316, los detuvieron y subieron a la caja de una patrulla esposados, los privaron de su libertad y golpearon sin decirles los motivos. “Arriba de las patrullas esposados nos estuvieron golpeando, a mi hijo lo bajaron de la unidad, le abrieron sus piernas y le estuvieron golpeando sus genitales obligándolo a que les pidiera disculpas, perdón pero nunca nos dieron un motivo, nos tuvieron asegurados un aproximado de 13 o 14 horas dentro de la galera municipal hasta que llegara el Síndico pero nunca llegó” continuó. Ballesteros Valencia añadió que de ahí los llevaron a un Centro de Salud donde la doctora le extendió un certificado donde decía que estaba en estado de ebriedad “cosa que era falsa porque en otro certificado que ahí mismo me extendieron dice que yo no me encontraba ni con aliento alcohólico”. Acusó que el subdirector de quien no sabe sus generales, les obligó a firmar un documento en el cual se comprometían a que los dejarían en libertad si no los denunciaban en su contra. El pasado día lunes, quien se dice afectado, acudió ante la Subprocuraduría de Justicia a interponer la denuncia penal por los delitos ya mencionados y pide al gobierno que encabeza Tirso Robles Azuara meta orden a sus policías dado que tiene conocimiento que hay más casos similares pero que por temor la gente no lo da a conocer. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Consulta a pueblos indígenas será el 15 de octubre: INDEPI Conmemoraron CLXIX aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec Concilian con padres de la Escuela Himno Nacional Buscan que empresarios detonen proyectos de innovación Municipios no han suspendido ceremonia de El Grito: SEDENA