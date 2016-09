Apreciaciones Y llegó la respuesta. Luego de las críticas realizadas por Cipriano Chárrez Pedraza en contra de Pascual Chárrez, en donde le señala de nepotismo, hubo respuesta de inmediato. Pascual Chárrez luego de terminar un acto cívico en la escuela primaria Niños Héroes en el barrio de Jesús, donde además de anunciar el apoyo para la institución con pintura y el pago de dos maestros, uno de inglés y otro para computación, para que los padres de familia ya no gasten, nos concedió una entrevista. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios Directo, como sabe hacerlo se fue contra su hermano el legislador al que acusó de que intenta amenazarlo, porque pretende imponerle 220 trabajadores, esto además de que ya le sindicalizó 25 de sus concubinas. Así de fuerte fue la postura del alcalde quien se defiende de los ataques muy a su estilo, al nivel de las críticas que Cipriano Chárrez le hizo. El tema no es solo que sean criticas y que en ambos sentidos trae consecuencias, en las primeras se trata de que supuestamente Pascual incluyó a Vicente Chárrez y a José Chárrez como empleados municipales, cosa que no le gustó la legislador y en la cual con la denuncia de Cipriano Chárrez, hay que decirlo, también prácticamente está dejando fuera del trabajo a José y Vicente si existe una denuncia por nepotismo. Aparte, hay que decirlo, la ley lo preve. Pero por otro lado si esos sindicalizados no están legalmente sujetos a lo que establece la ley de los trabajadores, pues igual, si el alcalde le mueve legalmente los puede echar abajo. Pero Pascual Chárrez denuncia algo más grave. La presión del legislador para que meta a su gente, es decir tal parece que a Cipriano Chárrez no le ha caído “el veinte” de que ya no es alcalde, de que su tiempo se terminó y pretende que su hermano le serviría para su interés personal. El tema es que Pascual Chárrez tiene luz propia como persona, como político. Sobre todo cuenta con una capacidad personal en torno a lo que ha demostrado en obra pública, lo decíamos, Cipriano Chárrez se siente descobijado sin el presupuesto millonario del municipio, como que siente que algo le falta y en su momento creyó estaban utilizando a Pascual para objetivos personales o de un grupo. Todo indica que Pascual no es la clase de persona, primero, que se deja manipular, lo anunciamos, hay casos extraordinarios en otros municipios, lo comentábamos con el grupo de La Misión, donde el primo de Margarita Ramos es el que mueve el recurso en ese municipio, por órdenes de la hoy legisladora, utilizaron a su tesorera para ser la alcaldesa, pero se ve mal parada por que otros operan esa administración. No es el caso de Ixmiquilpan, Pascual Chárrez llega con su propio personal, que tendrá que desalojar a muchos trabajadores de Cipriano y que debieron irse con él para dejarle esos espacios a la siguiente administración, que al interior, aun cuando los vieron juntos, no se aprecia sean lo mismo. Cada quien trae su personal, solo que el legislador, aprovechándose de su estancia en el poder aleccionó a sus trabajadores en el teatro de la Paz antes de irse, para decirles que se iban a quedar con el otro alcalde, que si los corría que les pague, que los liquide y lejos de ayudarle a su hermano a entender que las cuestiones políticas son así, se termina el ciclo y a buscarle, la presidencia no puede tener a un alcalde de rehén. Lo mejor es que Pascual tome las decisiones necesarias y correctas con el lastre de trabajadores que no le sirven y eso no es general, por que entenderemos que hay trabajadores que son necesarios, esto no tiene nada que ver con los sindicalizados. Sino con los que llegaron a un espacio por cuestión política con Cipriano, que son muchos. Lo peor es que la sociedad no quiere ni desea que el mismo personal se quede en atención al público, hay muchas quejas de la poca seriedad que le pusieron en los anteriores 4 años 7 meses y hoy esa gente ya no la quiere, la sociedad quiere ver caras nuevas, una atención distinta, pero si el servicio va a seguir igual o peor de pésimo entonces los ciudadanos sufrirán un desencanto social con Pascual, la exigencia es clara QUIEREN GENTE NUEVA. Pero este problema laboral es persistente en todos los ayuntamientos del estado, entendemos que el trabajador tiene derechos y se les debe liquidar, pero que no esperen que sea en centenarios, si su andar en política no les garantiza mantenerse por siempre en la ubre, gente oportunista o de momento esa no debe estar ni mucho menos querer aparecer en nóminas secretas. Pascual Chárrez tiene una gran responsabilidad con el pueblo, que son los compromisos contraídos, pero aparte ser transparente y rendir cuentas, y empezando con las cuentas públicas de su hermano, por eso tienen contralor, el que salió y el que entró a su esgrime toda la información y observaciones que ya Pascual Chárrez se está deslindando de lo que sabe o está enterado de lo que dejó su hermano, el problema es que si no se entrega a las autoridades Pascual tendría que asumir observaciones y nadie está dispuesto a pagar costos por otros, sobre todo si hay delicadas situaciones, finalmente ahí está lo del proceso electoral o acaso no saben que del techado de los horticultores fueron recursos de dos obras de canchas techadas para instituciones educativas, son cosas que tarde o temprano saldrán al público.