Apreciaciones Tras un paro realizado el fin de semana pasado por parte de los taxistas de Tanlajás en contra de la línea de transporte urbano, el día de ayer se llevó a cabo una reunión que terminó por no realizarse ante la falta de quórum legal por parte de los concesionarios del transporte de alquiler, que demandan que los autobuses no pasen cada media hora como lo estaban realizando sino cada hora, a fin de que dé tiempo a que estos puedan levantar pasaje y de esta forma no se afecte la economía de las familias del lugar. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios Y es que en este sentido se asegura que la baja en los ingresos era preocupante ya que en lugar de lograr llevar recurso a sus casas, tenían que poner de su bolsa para la gasolina ya que en cada vuelta que daban por la zona, solamente lograban levantar a dos pasajeros y por muchos cinco en total. Sin embargo esta situación sirvió para que se evidenciara la falta de un consejo de transporte en el cual se hablen este tipo de problemas y se logre mediar la situación sin afectar al usuario, sobre todo cuando durante el bloqueo fueron más de 5 horas las que se registró dicho problema y otras tantas las que los conductores perdieron durante el día de ayer en busca del diálogo con la empresa y firmar un convenio que estipule los acuerdos a fin de que no se rompan a la primera de cambio. Pero esto no será posible ya que la administración tanlajense no acepta que este consejo se lleve a cabo ante los compromisos que se tienen con algunos transportistas y que podrían ser evidenciados durante el consejo, como son la adquisición de unidades modernas para los transportistas que hasta el momento son tolerados solamente, por no contar con un permiso oficial por parte de la secretaría de comunicaciones y transportes. En Aquismón, el tema de un supuesto robo de una menor, generó molestia entre las autoridades, sobre todo al tomarse como problema de tinte político temiendo que se busque desprestigiar a la administración y su seguridad, lo cual sin embargo no necesita de este tipo de situaciones para generar comentarios en contra de las autoridades, ya que existen agentes policiacos que se encuentran molestos por el trato que reciben, al grado de que piensan en dejar sus labores dentro de la corporación, ya que no se respetan sus horarios laborales, se les habla con palabras fuertes y sobre todo no tienen el equipo necesario para desempeñar sus labores como les prometieron desde el inicio de la administración.