Sin riesgo de zika retornan a sus actividades alumnos del Tecnológico Aunque el caso del docente quien se sospechaba pudiera tener zika aún no es confirmado, realizaron la debida fumigación por instrucciones de la SSA Como se le informara oportunamente en la edición de ayer, el Tecnológico de este municipio habría sido cerrado el lunes como medida de seguridad al tener la sospecha de que un docente pudiera estar contagiada con el virus del zika, por lo cual se realizó la debida fumigación en el plantel; es así, que el día de ayer los alumnos de esta institución retomaron sus clases de manera habitual, ya que todo volvió a la normalidad, quedando estas acciones como meramente preventivas. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Regresan a clases alumnos del Tecnológico Alumnos, maestros, así como el personal administrativo pudieron verse el día de ayer ya ocupando sus respectivas áreas; así como también a los alumnos se les apreció sin preocupación alguna en los pasillos y al ser cuestionados algunos de ellos, respondieron que todo se encontraba de manera normal y sólo se habían suspendido las clases por acciones preventivas de fumigación. De la misma manera, la responsable de los servicios médicos del Tecnológico, Montserrat Martínez, explicó que las acciones preventivas sólo fueron en atención a las indicaciones que habrían sido giradas por parte de la Secretaría de Salud. “Hasta ahorita no tenemos confirmado nada, lo único que hicimos fue seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud, en este caso del doctor Villabolos, que nos dijo teníamos que fumigar las áreas del tecnológico, se fumigó el Tecnológico, se mandó a chapolear todas las áreas verdes de aquí, y se está llamando a los alumnos a que usen su repelente, nada mas para prevenir casos, no está confirmado nada, no nos garantizan que tuviéramos un caso de zika y no tenemos más alumnos con alguna sintomatología”. La responsable de salud, confirmó que es un docente el que presentó los síntomas de la enfermedad, pero sostuvo que no se ha confirmado aun como positivo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Cinco casos sospechosos de zika, analizan muestras de pacientes Cabecera renuente a colaborar para combatir al Zika: Regidora Por fiestas patrias reprogramarán arranque de la obra en la Av. Juárez Reubican base de microbús por fiestas patrias y desfile Alcalde arrancó y supervisó obras en Tamán