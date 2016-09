Llama titular de la SSH a realizar acciones preventivas en favor de los hidalguenses Con la misión de trabajar cerca de la población, además de constatar las condiciones con que operan las diferentes Unidades Hospitalarias, Centros de Salud y áreas pertenecientes a la Secretaría de Salud en Hidalgo (SSH), el titular de la dependencia, Marco Antonio Escamilla Acosta, aseguró que ya realiza un diagnóstico que permitirá evaluar el funcionamiento y las carencias en cada uno de los espacios de atención. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Marco Antonio Escamilla Acosta habló de la importancia de hacer un frente común entre autoridades y población con el fin de no realizar acciones aisladas en materia de salud, sino actividades coordinadas y planeadas. Durante gira de trabajo por la huasteca hidalguense, y al recorrer cada pasillo y área del Hospital regional, el funcionario recordó que la instrucción del Ejecutivo Estatal, Omar Fayad Meneses, fue mantenerse en constante cercanía con la población, afirmó escuchará y trabajará en todo el Estado con el único fin de dar solución a las necesidades que en la materia se tengan. En primera instancia, aseguró que el eje de su gestión se basará en la prevención de enfermedades, pues esto implicará menos inversiones en curación y más en alertar a la población al autocuidado con el fin de tener futuras generaciones más sanas. Afirmó que desde su trinchera trabajará de forma decidida en políticas públicas que permitan el tratamiento y prevención, pero sobre todo en modificar la forma de pensar de la gente, para evitar padecimientos como enfermedades crónicas. El funcionario señaló que entre otras acciones que se desarrollarán de manera inmediata es supervisar el adecuado funcionamiento del TRIAGE (método para organizar a pacientes de acuerdo a urgencia de atención), en cada Hospital, con el fin de dar la atención pertinente a las emergencias médicas. En ese sentido, adelantó que, en apego a la indicación sobre fortalecer medidas de prevención para disminuir la mortalidad materna en el Estado, se planean estrategias de sensibilización a mujeres embarazadas para que acudan a control prenatal en cualquier Unidad de Salud, donde además se fomentará entre el personal el respeto a usos y costumbres, así como capacitación constante para una atención humana y digna. Enfatizó que un sector fundamental para el desarrollo de campañas serán los grupos de adolescentes, con el fin de evitar embarazos prematuros que pongan en riesgo la integridad tanto del bebé como de la madre. Del mismo modo, Escamilla Acosta habló de la importancia de hacer un frente común entre autoridades y población con el fin de no realizar acciones aisladas en materia de salud, sino actividades coordinadas y planeadas que resulten en la mejora de todos los servicios que se prestan, insistió que ya se atienden peticiones de la población que no pueden esperar. Finalmente, el funcionario aseguró que es importante continuar con las medidas para evitar la propagación de enfermedades trasmitidas por vector (Dengue, Zika y Chikungunya) esto debido a que la actual época de lluvias resulta propicia para la reproducción del mosco trasmisor, recordó que ya se refuerzan las acciones para evitar la propagación y contener los contagios. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Recuerdan autoridades un aniversario más de los Niños Héroes No oculta cifras SSA en Hidalgo Vamos a destruir el queso que no cumpla con la norma Estamos listos para atender festejos de septiembre 2016 En Colalambre ChuperAmigos, embriagó a Florería