Psicosis ante supuesto robo de menor alerta a padres

Y es que ante el comentario del supuesto robo de una menor de 12 años de edad, se comenzó a expandir el rumor entre los padres de familia, generando psicosis en los mismos, al grado de que cuestionaban de forma directa a la corporación al respecto, “fue solo un rumor que se generó, pero realmente no existen indicios de que sea verdad, porque nosotros mismos fuimos a la casa de la persona y ni los vecinos salieron, no dieron a conocer nada vía telefónica, ni personal ante la corporación, a pesar de que donde supuestamente vive la niña que se robaron está a dos cuadras de la comandancia”, informó el director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Esteban Yañéz Garnica. Además, dijo que existieron comentarios que no coincidían con la versión de los presuntos hechos como el que existían 3 testigos, la madre de familia afectada, que nunca fueron presentados a pesar de que se buscaron para proceder como corresponde. La Secretaria de Seguridad Pública, dijo que no se tenía conocimiento de los hechos, ya que de lo contrario se habría generado la alerta y hasta el cierre de la edición, no se había notificado situación alguna al respecto, “y verificamos la Agencia del Ministerio Público y tampoco existe denuncia alguna, solo fue un rumor que se generó por parte de una persona (no la madre)”.