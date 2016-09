Apreciaciones En Ixmiquilpan son tiempos de turbulencia interna en palacio municipal, el alcalde Pascual Chárrez dio inicio con la limpia de la presidencia municipal, y cuando decimos limpias, se trata de un asunto que la sociedad quiere. Lo dice quedito y lo dice fuerte el alcalde, se acabaron las preferencias, los consentidos, y abre una caja de pandora que no se sabe que surgirá. De entrada revela lista de aviadores que cobraban en un lado y otro, algunos sin trabajar, solo se presentaban a cobrar, los clásicos “aviadores” por que cobran un sueldo que no devengan, esa si es una desvergüenza, se la pasaron señalando que el gobierno honesto de Cipriano Chárrez y resulta que no es así. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios Pretendía dejar 220 trabajadores que por supuesto eran operadores de Cipriano Chárrez, en la lista nos revelan a Marcial Quesada Rangel en Servicios Públicos; Ana Isabel Trejo Elizalde en oficialía Mayor como titular; Rosalío Marcos Tepetate en administración de desarrollo social como titular; María Luisa García González en la dirección de salud como titular; Nicolás Monroy Trejo en la dirección de cuenta pública como auxiliar de fiscalización contable Administrativa; Eleuterio Flores Almaraz en la dirección de proyectos productivos como proyectista; Silvestre Quesada Rangel en el rastro municipal como administrador. Estos algunos de los denominados de “sangre azul”, la gente de confianza de Cipriano Chárrez además de los 220 trabajadores. Pero el fondo de este pleito tiene sentido, Cipriano Chárrez se va a la diputación y pretendía seguir cobrando, no dejar el poder interno de la administración pública para dos objetivos, que le subsanaran sus cuentas públicas, y la otra el control político. El otro tema que llama la atención es el asunto de que José y Vicente Chárrez se hayan unido con el alcalde, Pascual Chárrez, estos por supuesto tienen su gente y están siendo negociadores, pero el trasfondo es uno, dejan sin poder municipal a Cipriano Chárrez, lo limitan internamente y asumen un nuevo liderazgo político con tres hermanos en bloque, con el proyecto futurista. En estas listas vemos las demás propuestas de Cipriano Chárrez que propuso en obras públicas a sus hombres incondicionales, a su suplente Marco Antonio Martínez Quintanilla, Víctor Hernández Salvador, Gumaro López Mejía, Miguel Pulido Covarrubias, en Finanzas propuso a Ricardo Ríos Badillo, Norma San Juan Martínez, Marissa García Mendiola y Eliud Mosca Callejas. El pretexto que le dio Cipriano a Pascual era que para que no tuviera problemas, es decir que le podrían cobrar a Pascual algunos errores de Cipriano, y Pascual, siendo un avezado conocedor le reviró, y porqué iba a tener problemas, si su gestión inició el 5 de septiembre y de ahí para adelante era su responsabilidad; la otra versión es que le dijo que esa gente iba a subsanar las observaciones y evitarle probemas. Como parte de los trabajos de la administración municipal, encabezada por Pascual Chárrez Pedraza, la mañana de ayer inició un proyecto más a cargo de la Secretaría de Obras Públicas de Ixmiquilpan, siendo el bacheo de las principales calles aledañas al centro de la ciudad previo a los festejos patrios. Tomando como punto para el inicio de estos trabajos la Avenida Insurgentes a la altura de la entrada al Libramiento a Cardonal, Chárrez Pedraza indicó que este tramo no le compete al Gobierno Municipal sino al Estatal, sin embargo el municipio no puede quedarse con los brazos cruzados con tanto deterioro. En Pachuca por instrucciones del gobernador Omar Fayad, el secretario del Despacho del Ejecutivo estatal, Israel Félix Soto, presentó a Cristian Guerrero Barragán, como director de Radio y Televisión de Hidalgo, en sustitución de Herminio Baltazar Cisneros, quien ocupó ese cargo hasta el día de ayer. Con motivo del 31° Aniversario del terremoto de la Ciudad de México en el año de 1985, las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Ixmiquilpan realizaron un simulacro de sismo la mañana de ayer viernes. A las 11:00 de la mañana cuando se activó la alarma en las oficinas de la CFE, ubicadas sobre avenida Felipe Ángeles, metros antes de la gasolinera de La Huasteca, y pocos segundos después se observó a los trabajadores salir uno a uno hacia la acera para poder ponerse a salvo en un área que fue previamente acordonada. Así mismo acudieron corporaciones de auxilio del municipio para poder presenciar el actuar de los empleados en caso de una verdadera emergencia; la unidad 0502 de Protección Civil y Bomberos, posteriormente la ambulancia HGO-022 de la Cruz Roja Mexicana, seguida la unidad 1301 de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) y finalmente la HGO-020 junto con dos patrullas de la Policía Municipal quienes cortaron la circulación vial desde esquina con Corregidora hasta La Huasteca. Con una inversión de un millón de dólares; el secretario de educación pública federal, Aurelio Nuño Mayer, y el gobernador del estado, Omar Fayad, encabezaron la firma del convenio de colaboración entre la SEP, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y la empresa TransCanada, mismo que tiene como objetivo construir y equipar plazas comunitarias en Hidalgo. Respecto a la firma del convenio en cuestión, Omar Fayad comentó que si toda la sociedad se involucra, se logran acciones para obtener resultados favorables en materia educativa; al mismo tiempo que reconoció al presidente, Enrique Peña Nieto, por el fuerte impulso a la educación que ha hecho su gobierno, como agente que genera justicia social para todos. Hidalgo tiene una tasa de 7.5 por ciento de analfabetismo, por lo que durante su administración se planteó la meta de reducir al mínimo esta cifra, la cual se encuentra por debajo de la media nacional. Aurelio Nuño aseguró que con estas acciones se busca que los niños aprendan a aprender, para que tengan los conocimientos y habilidades que se requieren, con herramientas que les permitan competir en un mundo cada vez más globalizado.