Funcionarios dejan plantados a campesinos en mesas de trabajo Ahora amenazan con bloqueo de instalaciones, cierre de carreteras y toma de tierras por haberlos dejado plantados Ciudad Valles, S.L.P.- Campesinos integrantes del Movimiento Huasteco Democrático, fueron plantados por funcionarios de gobierno del estado con quienes sostendrían mesas de trabajo la mañana de este miércoles en un salón de la ciudad, como parte de las solicitudes de atención que este grupo ha hecho desde que el Gobernador Juan Manuel Carreras López se encontraba en campaña. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Campesinos del MHD presentaron un amparo para exigir audiencia con el gobernador del estado. Hace un par de días el MHD tomó las instalaciones de la Coordinación de Gobierno del Estado por varios días, acordándose en aquella ocasión que sería este 14 de Septiembre que se realizarían las mesas de trabajo; negociación que se dio con el Subsecretario de Gobierno, "ahora que se agarren, nosotros venimos, aquí estamos, cumplimos por eso vamos a poner el amparo para solicitar ya al gobernador; yo en lo personal si lamento mucho, se ve tan grotesco, todavía no cumple un año de estar en el poder y ya un amparo y una serie de movimientos agrarios por donde quiera", señaló el líder del MHD Said López de Olmos. Un contingente de poco más de 200 campesinos marchó por el boulevard México-Laredo e ingresó a la calle Abasolo hasta las instalaciones del Juzgado Quinto de Distrito donde se presentó el recurso de amparo en contra del gobernador del estado, para que sean las autoridades federales las que obliguen al mandatario a darles el derecho de audiencia a los campesinos. "Tenemos paquetes de solicitudes firmadas y selladas de recibido desde la campaña y otras que hemos metido, y solicité y solicité audiencia, y nunca nos han recibido, los tratos en el pasillo y haciendo cola haber cuando, siento que somos ciudadanos no nos merecemos ese trato", "por qué estos funcionarios nos tratan así, en que hemos actuado mal, vamos a platicar, vamos a dialogar, no quieren; esta solicitud se la hice al Subsecretario y no se hace nada, lo toman como una cosa imple, ahora que aguanten, me apena que nos confronten los funcionarios con el gobernador", señaló el líder campesino. Tras esta manifestación, López de Olmos señaló que iniciarán una toma de instalaciones, carreteras y hasta tierras, como medida de presión para que el gobierno del estado atienda sus demandas en materia de salud, educación, seguridad y tenencia de la tierra.