Apreciaciones La proximidad del informe de gobierno de las administraciones municipales, se encuentra generando que los presidentes aceleren el paso no solo en la conclusión de las obras, sino con llevar a cabo la inauguración correspondiente, al menos eso es lo que se encuentran realizando las administraciones de Aquismón y Tancanhuitz quienes desde la semana pasada se encuentran llevando a cabo recorridos por las comunidades para hacer entrega de obras y en otros casos dar arranque, lo cual además ha sido aprovechado para reafirmar los compromisos adquiridos con la sociedad y comprometerse a otros tantos. Pero además dentro de estos recorridos se encuentran invitando a la población en general a estar presentes en los informes de gobierno de cada lugar. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios En Tampamolón habitantes de la localidad de Tierra Blanca se unirán a los habitantes de la localidad de las Víboras para acudir a la presidencia municipal a aclarar la llegada de un recibo de la comisión federal de electricidad el cual, señaló el ayuntamiento, se deriva de un retraso en los pagos, lo que sin embargo se presume es por el pago del contrato de energía eléctrica para el sistema de bombeo del lugar, obra que fue gestionada e iniciada por la administración del ex alcalde Clemente Sánchez Meraz y que se supone ya incluía el pago de dicho contrato, por lo cual se investigará dicha situación ante la paraestatal y ante la administración actual que fue quien hizo llegar dicho documento que requiere de un pago total de 8 mil pesos, mientras tanto ya se han reunido 5 mil pesos para dicho pago, aun cuando no todo se ha podido recaudar ante la existencia de varias personas de la tercera edad que no cuentan con el recurso para dicho pago que va de 150 a 200 pesos. En Tanlajás se presume por parte de la administración que los recortes que se siguen dando al presupuesto del ramo 28, son a consecuencia de la falta de generación de recursos por parte del ayuntamiento al no generar cobro alguno por los servicios que se brindan, sin embargo es de extrañar dicha situación cuando el resto de los municipios ya no tienen problema alguno en este sentido.