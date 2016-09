Apreciaciones Este miércoles por la mañana, en el salón de cabildos se sostuvo una reunión quizá para la imagen pública, de un desayuno con los representantes de las 6 líneas de transporte foráneo en la localidad, se convivió con ellos por parte de la autoridad, en un desayuno que fue bastante rápido y que algunos de ellos apenas alcanzaron a disfrutar, como el regidor de seguridad, que prácticamente tuvo que pasar al privado de la presidencia con un bocol en la mano y el vaso con café en la otra, porque de manera inmediata se dio inicio a la reunión que esperaba concretar un tema de interés para la colectividad del municipio, la llamada Central Camionera o de autobuses para poder reubicar a todas las unidades de transporte foráneo que saturan el bulevar y complican junto con otros factores la vialidad. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios El tema que fue abordado con un tanto de precaución por parte de la autoridad, ante la posible reacción de los representantes de las líneas del transporte tomó pronto un estado de ánimo positivo entre los presentes que consideraron en buena forma la propuesta, algunos de ellos no sólo reflejaron interés sino que urgieron a la autoridad no se dilate en el tema y otros más anticiparon ya traían hasta presupuesto para construir una central individual. Los representantes del transporte coincidieron en puntos como el que la central no debe estar muy retirada de la zona centro, que debe tener accesibilidad, espacio suficiente y que debe considerar de manera integral también al transporte rural, urbano, colectivo, a fin de que el proyecto no se convierta en un elefante blanco que aún cuando no sea su finalidad la rentabilidad económica sino social, sí debe cumplir ciertos aspectos. La reunión que se podría considerar como positiva, pues todos la respaldaron, contempla en un plazo corto un nuevo encuentro pero ya con la intención de revisar terrenos y presentar una propuesta más formal que incluya las opiniones que se recogieron en esta primera reunión. Habrá que esperar las siguientes concreten esta buena intención. Ayer por la tarde, llegó la delegada del PRI para el proceso de renovación de la dirigencia municipal, quien haría su presentación ante los sectores. La nueva delegada, a diferencia del anterior, es de la región y tiene bastante cercanía con los grupos de Tamazunchale pues en el pasado ya se promovió en la localidad al querer ser candidata a diputada federal y más tarde suplente en la candidatura al Senado de la República. Margarita Viñas, además de ex alcaldesa de Tancanhuitz, tiene mucho tiempo en encomiendas dentro de su partido el PRI, y aunque últimamente no le ha ido del todo bien, al menos aseguró ayer durante su presentación en la localidad, que ella ya conoce las curvas a Tamazunchale y sabe como recorrerlas, esto en alusión a su conocimiento de los grupos de la localidad. Lo que sí de entrada aclaró, es que la renovación será hasta finales de octubre o principios de noviembre por lo que quienes desde este momento se promueven se desgastan anticipadamente, pues aun les queda tiempo para el proceso, del cual, además anticipó, buscarán sacar a un presidente por la vía de la unidad, y de esta forma garantizar mayor solidez para el 2018. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones