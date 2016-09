Apreciaciones Mucho movimiento hubo en la ciudad el día de ayer, ya que al mismo tiempo pero en diferentes lugares del municipio ejidatarios, sindicalizados e integrantes de una organización campesina emprendieron cerca de las 10:00 horas, protestas contra diversas instancias de gobierno. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Primeramente a quienes dejaron plantados los funcionarios estatales, fue a los integrantes del Movimiento Huasteco Democrático que lidera Said López de Olmos, ya que cuando se habían pactado mesas de trabajo desde la semana pasada como condición para que retiraran el plantón que mantenían en las oficinas de Representación de Gobierno, ni siquiera una llamada le hicieron para cancelar el encuentro. El MHD exigía la presencia de los titulares de diversas dependencias estatales como la SCT, SEDARH, SSA, entre otros y desde la semana pasada habían acordado realizar dichas mesas de trabajo, incluso la organización se empeñó en que se hiciera la reunión en un lugar en donde pudiera estar los integrantes de la organización. Enfurecidos por el desaire, los campesinos y gente humilde marchó en protesta desde conocido hotel en el bulevar México-Laredo hasta los juzgados federales cerca del mediodía colapsando el tráfico en la zona centro de la ciudad por varios minutos, porque no había quien les recibiera una solicitud de amparo para que los atendiera el gobernador Juan Manuel Carreras López. Además, sindicalizados petroleros, se apostaron en punto de las 10:00 horas en los juzgados que se ubican al sur de la ciudad, por un viejo juicio que tiene más de 23 años y aunque no causaron cierre de calles, llamó la atención de quienes circulaban por aquella parte de la ciudad. A esa misma hora ejidatarios de Ojo de Agua y La Pitahaya cerraron la Supercarretera en su tramo Valles-Rayón, tal y como lo habían anunciado desde la semana pasada, por la falta de cumplimiento a su exigencia de un pago justo por las tierras por donde pasa esa rúa. Uno de los que se manifestaron expresó que el titular de Representación de Gobierno Antolín Etienne, le pidió que no cerraran la carretera y evitarle así seguramente regaños, pero no pudo convencerlos con los resultados ya mencionados. Prácticamente minimizó el líder de la Sección 26 del SNTE, Alejo Rivera Ávila, las manifestaciones que la CNTE acordó hacer hará en el estado en próximos días ya que dijo, la disidencia es poca, está infiltrada por personajes que sin ser maestros sino con meros propósitos políticos quieren aprovechar el momento y ganar adeptos generando inestabilidad. Y es que en días pasados en Ciudad del Maíz, la CNTE acordó que los maestros que idealizan con ellos no participarán en los desfiles de este 16 de Septiembre en los municipios donde tienen presencia, que harán una ceremonia del Grito alterna en la capital potosina y que se manifestarán en el primer informe del mandatario Juan Manuel Carreras López, así como una marcha el 26 de septiembre por los dos años de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones