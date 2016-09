Espejeando Ya se habían tardado los priistas de Yahualica en darse cuenta o mejor dicho, en reconocerlo y hacer público por voz de su presidente del Comité municipal del mismo, Raúl Aguado Cruz, del relajo -por decirlo de la mejor manera- que les fue armar su delegado político para el proceso electoral, mismo que finalmente perdieron con su candidato a la presidencia municipal. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios No obstante y sin demeritar la valentía extemporánea de la que hace alarde el dirigente partidista para denunciar el hecho y con ello aceptar implícitamente que el precitado delegado estuvo viéndoles la cara de ingenuos a cuantos de ellos se dejaron, habría que mencionar también lo malagradecidos y desconsiderados que se muestran hoy con el aprendiz de “operador”, Ángel Montiel Hernández, cuyo único delito y pecado cometido fue haberse obsesionado con la idea de que su ex candidato a la presidencia había regresado del ostracismo y estaba destinado a ganar cuasi por designio divino. La novatada del joven imberbe, originario de Huautla, fue no haber tenido un análisis preciso –lo cual era ya exigirle demasiado-, del complicado escenario político-social que se registraba en el municipio para la designación del abanderado tricolor, y al fin desconectado de dicha realidad, lo menos peor que se le ocurrió al solícito embajador partidista fue cuestionar a los aspirantes que si en caso de no ser ellos los elegidos se saldrían del Revolucionario Institucional, imprudencia a la cual obtuvo como única respuesta un portazo en las narices, dada la falta de tacto político y la evidente ignorancia para operar un proceso de este tipo. Sin embargo nadie pareció darse cuenta, o así lo dejaron pasar, del hecho que Ángel Montiel estuvo desde entonces sembrando el divisionismo; aunque claro tal vez así convenía a los intereses o estrategia del entonces abanderado, a quien evidentemente servía como si fuera su más leal empleado, por lo que nunca estuvo a la altura de ser un árbitro del proceso interno, donde lejos de apagar las crispaciones que ya se tenían, avivó el fuego de las diferencias y confrontaciones que se dieron, sobre todo cuando los mismos aspirantes podían esperar a que saliera cualquiera de ellos, menos alguien que nunca formó parte de las negociaciones ni había firmado el pacto de unidad, por lo que jamás honró este acuerdo que hubiera permitido darle a la candidatura la obligada viabilidad. Hoy que toca pagar algunos de los muchos platos rotos, Raúl Aguado alza la voz muy en su papel de presidente del partido, y en ese mea culpa más bien pareciera pretender lavar las penas que sin duda carga consigo tanto como el mismo ex candidato, al tener éste su alto grado de responsabilidad por la derrota infringida al Revolucionario Institucional, y que evidentemente no terminan por aceptar. Pese a todo ello, Ángel Montiel debiera sentirse agradecido por la oportunidad de haber servido a las indicaciones de un ex candidato, aunque con ello tenga que llevarse los señalamientos de haber dividido la estructura de un partido, ser desconocido como delegado y prácticamente expulsado del municipio. Menos mal que no lo sacaron a empujones y cachetadas como sí se dio el caso en otro municipio donde hasta de traidor acusaron al coordinador de campaña de ese mismo partido, pero eso ya es materia de otra historia. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando