Requieren en los horcones pavimentación de calle principal Huejutla, Hgo.- El Ex Delegado de la población de los Horcones, Enrique Martínez; confirmó que la principal demanda que se tiene en ese lugar es la pavimentación de la calle principal, así como de algunas otras calles, lo cual de concretarse sería de gran beneficio para los habitantes de este lugar. HIDALGO | Huejutla Enrique Martínez. Resaltó que al momento ya han pasado cinco delegados de manera consecutiva y al momento no se ha observado mayor avance "no se han pedido obras y esperamos ahora que el señor Raúl Badillo Ramírez nos apoye con la pavimentación de la calle principal, desde la entrada hasta la salida de los Horcones", señaló. Es una pavimentación como de 1,500 metros –agregó-, pero la verdad sí que nos hace mucha falta, ya se le solicitó al ex alcalde, Alfredo San Román, hizo una partecita de pavimentación, y ya ahorita con el nuevo jefe de gobierno esperamos que nos cumpla con lo que nos prometió. Añadió que de concretarse esta obra de pavimentación de la calle principal se verían beneficiados más de 1500 personas "esto sí que sería de gran beneficio para la comunidad, nos hace falta pavimentación, la luz, hay muchas calles inconclusas, o simplemente no se tiene para terminar estas obras, por ello, es que necesitamos el apoyo del gobierno, hay varias calles que están abandonadas, en tiempos de lluvia mucho lodo y más que nada la gente más humilde es la que necesita estos servicios", concluyó.