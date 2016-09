No hay avances en la autopista Pachuca-Huejutla Afirma lo anterior la diputada local del PAN, Mariana Bautista HIDALGO | Tlanchinol 0 Comentarios Mariana Bautista de Jesús, diputada local del PAN

Tlanchinol, Hgo.- La diputada local Mariana Bautista de Jesús, dijo que el gobierno federal no ha cumplido a los huastecos en la construcción de la autopista Pachuca-Huejutla, de tal forma que dicha obra está estancada. Por lo que la legisladora local panista de la comunidad de San José Tlanchinol, exhortó a sus compañeros legisladores a crear un frente y gestionar la construcción de una autopista digna que comunique a la sierra y a la huasteca hidalguense con la capital del estado. La legisladora panista dijo que esta magna obra habrá de beneficiar a 28 municipios y con la que hidalguenses tendrían una mejor vía de comunicación, moderna y más ágil para que los huastecos y serranos, puedan reactivar su economía local. La también ex titular del DIF local de Tlanchinol, criticó a la administración estatal anterior, tras mencionar que no le dio la importancia que merecía, por lo que esta vía está actualmente estancada y en el olvido. Dijo que en agosto del 2013 iniciaron los trabajos de modernización de 12 kilómetros de la vía Pachuca-Huejutla, en su tramo Atotonilco el Grande, mismos que aún no concluyen. Expuso que sólo se inició y actualmente no se han concluido los trabajos de algunos tramos y eso en nada beneficia a los serranos y huastecos. Por ello, exigió la intervención del Congreso local para exigir un reporte sobre el avance físico y financiero que presenta la modernización de la vía Pachuca – Huejutla y sobre ello, tomar cartas en el asunto.