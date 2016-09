“Vamos a darle Vida al jardín”: Pascual Ixmiquilpan, Hgo.- El presidente Municipal, Pascual Chárrez Pedraza señaló que se debe poner orden al interior del ayuntamiento en esta nueva administración, así como también con respecto al tema de la instalación nuevamente de puestos por las tardes en los portales, dijo que no es un plan “trasnochado”. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios El alcalde señaló además que será la población quien califique el desempeño de la Policía Municipal. “Vamos a darle vida al jardín principal, tenemos ya proyectos de inversión para que se vea bonito ahí, que sea un centro turístico que traiga a la gente pero se va a normar y los que vendan en el lugar se van a sujetar a la higiene, calidad y horario; así como encuentran la plaza, así deberán de dejarla a las 02:00 de la mañana”, dijo. Con respecto al costo de los espacios, el edil ixmiquilpense dijo aun no tener el informe, “comisioné al de Reglamentos y a un director para que arregle esa situación pero sin broncas, sin peleas, sin cosas sucias; no solamente es repartir el espacio, hoy tengo una fuerte cantidad de recursos federales en donde voy a componer desde el Oxxo que se encuentra aquí en el jardín hasta El Nith, solo me falta el permiso pero ya lo hablaré en estos días con la Secretaría de Hacienda para tener ese dinero.” “Después vamos a mejorar el jardín, vamos a poner la banda, el mariachi para que los sábados y domingos esté alegre nuestro jardín, un fin de semana cultural; con respecto al piso en los portales de las 10:00 en adelante no hay nada, hay que explotarlo porque también hay familias que quieren trabajar, no me piden empleo solo me piden espacio y si van a generar alegría pues que lo ocupen”, resaltó. Con respecto al tema de seguridad, dijo que no permitirá errores ni transas, “me voy a desvelar para vigilarlos un poco pero yo quiero que se vigile a la sociedad”; agregó también que quien seguirá al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal será el Comandante Mario Bautista Pérez, “él se seguirá capacitando para poder estar en el puesto y la sociedad me dirá acerca del desempeño de la Policía Municipal”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Pascual se compromete con la educación Sin servicio de agua por tres días Preescolar celebra grito de independencia Ignoran puentes peatonales Solicitan que se regularice zona de mercadeo