Quienes hoy buscan rescatar de las cenizas al PT, son quienes lo quemaron Ex Coordinador Regional, lamenta que el partido tenga que estar en riesgo de perderse para que lo quieran salvar. A raíz de la visita en días pasados de la Dirigencia Estatal del Partido del Trabajo, buscando rescatar la estructura que tenía en la región, el ex Coordinador Regional, Marcial Martínez Bautista, aplaudió el interés en levantar dicho instituto, sin embargo, manifestó que si ahora pretenden rescatar de las cenizas al PT, es porque ellos mismos lo quemaron. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Marcial Martínez Bautista, ex Coordinador Regional del PT. Al respecto, el ex dirigente petista, manifestó que es bueno que la dirigencia voltee a ver a la región y que regresen a trabajar por el partido, ya que es lo menos que pudieran hacer, aunque lo ve complicado, porque se requiere más que el interés para poder rescatarlo, en esencia se requiere reconsiderar a la estructura del partido, que es la militancia misma que nunca se veía el interés de la Dirigencia Estatal, salvo de los comités municipales. Refiere que resultaba muy cómodo para los Dirigentes Estatales, decirles a los municipios que sacaran adelante los trabajos como pudieran, muchas veces con recursos propios, y ahora que tienen en juego su permanencia como partido sí les interesa salvarlo, señalando que ya se dieron cuenta que se le dejó abandonado, y que si antes había al menos el interés de algunos militantes que estaban al pendiente ahora será mucho más difícil. Asegura que muchos de quienes trabajaron por el PT decidieron buscar lugar en otros partidos, donde sí sean tomados en cuenta, por lo que considera que es un reto muy difícil, más allá de que lo digan, que demuestren que quieren salvar al partido y que finalmente será la sociedad quien lo juzgue.