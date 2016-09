“Ya no tendremos temporada de sequía”: JSE Juan Santiago Emeterio, aceptó que el sufrimiento es grande durante la temporada de sequía, “ahora tenemos agua porque apenas hace poco llovió, pero el arroyo se seca porque no es manantial y el pozo también, tenemos que ahorrar el agua durante la temporada fuerte de calor”. Tancanhuitz, S.L.P.- Tras una promesa emitida, vecinos y autoridades de la localidad de Cruztujub, se mantienen en la esperanza de poder vivir sin el sufrimiento de la falta de agua en sus hogares a partir del próximo año y lograr ver pasar las sequías o temporada de calor, sin que estas les afecten. HUASTECA POTOSINA | Tancanhuitz 0 Comentarios El pequeño pero hermoso paisaje, que deja ver el arroyo y varias bateas y a un costado, el pozo que abastece de agua a la comunidad. El arroyo, suena ante el cauce de agua que se tiene por las lluvias registradas durante la temporada, mientras tanto las autoridades, vecinos y funcionarios del ayuntamiento, encabezados por el alcalde Rodolfo Aguilar Acuña, llevaban a cabo el evento inaugural de la calle principal, tan anhelada por años y la cual fue priorizada como una necesidad para que las familias puedan tener mayor acceso a los servicios. Mientras el evento inicia, Zunoticia realiza un recorrido por el pequeño pero hermoso paisaje, que deja ver el arroyo y varias bateas y a un costado, el pozo que abastece de agua a la comunidad, el cual es aprovechado también para lavar la ropa y no tener la necesidad de acarrear el agua durante metros hasta los domicilios. El olor a humedad, sigue impregnando el ambiente, cuando el alcalde tras su discurso, se compromete que gestionará para el próximo año el sistema de abastecimiento del vital líquido, poco entusiasmo demuestran las personas adultas, más no los niños, que aplaudieron más que los adultos presentes. Sin embargo, el Juez del lugar, Juan Santiago Emeterio, aceptó que el sufrimiento es grande durante la temporada de sequía, “ahora tenemos agua porque apenas hace poco llovió, pero el arroyo se seca porque no es manantial y el pozo también, tenemos que ahorrar el agua durante la temporada fuerte de calor”, indicó. Por ello, se espera que la administración realmente cumpla con su promesa y objetivo y durante el 2017, las más de 50 familias del lugar puedan contar con agua en sus hogares, sin necesidad de trasladarla en cubetas hasta sus domicilios. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Vigilancia constante en fuente de la plaza Piden reparación de calle vecinos de Cruztujub Estudiantes se manifiestan contra maestro acosador de Secundaria Padres de familia acuerdan sacar a sus hijos del kínder Retraso en obra fue por cambio de predio para la instalación de planta tratadora