Espejeando Mito o realidad? Es el encabezado muchas veces ya usado en diferentes medios para enfatizar principalmente algo indefinido que puede generar confusión e incluso especulación, ante la falta de claridad o formas contundentes para esclarecer tal hecho, como el que se pretende exponer. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Alfredo San Román se ha colocado hasta ahora como el político que más raciedumbre arrastra, y ese capital social lo ha amalgamado bajo esquemas rústicos, si acaso con escasa metodología de apoyo que le permite visualizar avances o retrocesos, pero fundamentalmente es su instinto de conservación y eso sí, el constante contacto con comunidades y liderazgos lo que le ha permitido una polémica carrera política, en la que todos le desconfían, nadie lo reconoce pero también todos lo quieren de su lado, y ese es el punto y esa es la pregunta. Alfredo San Román fue Presidente con el PAN, fue desaforado y perseguido, en su calidad de fugitivo fue capaz de mantener e incrementar su posicionamiento político, y regresa como candidato y Presidente Municipal por otro partido que ni en sueños habría pensado en gobernar a la capital de la huasteca, pero antes, y esto es parte del mito, habría encumbrado hasta con brujos, dicen, a un Marco Antonio Ramos Moguel para que fuera presidente. En el reciente proceso electoral su nombre estuvo todo el tiempo considerado, hasta el último minuto, para entrar como candidato a Diputado Local en alianza con el PRI, precisamente por su liderazgo social, sin embargo la desconfianza por su fuerte relación con el ahora Presidente Raúl Badillo quizá haya sido el factor de peso para que al final fuera Norma Andrade la asignada. La postura de Alfredo sin embargo siguió siendo polémica, obviamente su participación como candidato habría impactado en la campaña de PES, pero los del PRI, dícese también aspirantes, no lo aceptaban argumentando un descarado enriquecimiento, que había comprado un rancho en Veracruz, que adquirió con prestanombres muchas propiedades en Huejutla, prestanombres por cierto muy conocidos, según, en fin, hasta la fecha no se sabe si apoyó al PRI, o al PES, estos últimos dicen que no y los del PRI no están muy seguros, sin embargo, la diferencia no fue muy grande (2900 votos, considerando el trabajo desde un año antes y con una campaña de por medio), a comparación de cuando San Román ganó la segunda ocasión (4000 votos aprox), elementos estos que sólo sirven para alimentar la confusión, seguimos igual, lo único real es de que a pesar de que los del PES se quejan de que los dejó en bancarrota, sin recurso alguno para moverse, con una plantilla enorme y con vehículos y maquinaria inservibles, no han hecho ninguna declaración o denuncia sobre alguna irregularidad, ni mucho menos su única voz en el congreso ha expresado alguna inconformidad, y en contraparte lo que sí se aprecia es el reconocimiento al equipo que trabajó con Alfredo, que ante la falta de que se oficialice se rumora son ahora el equipo del nuevo presidente municipal. Aunque tampoco se escucha que Norma Andrade, como habría comentado en campaña, eleve su voz en el Congreso del Estado para denunciar un supuesto desfalco a las arcas municipales o simplemente solicitar una minuciosa revisión; tampoco el aguerrido Marco Antonio Ramos Moguel que recién pidió la cabeza del procurador ha dicho algo al respecto. Entonces nadie sabe, nadie supo, bueno, ni siquiera los aguerridos regidores priístas que tantos golpes de pecho se dieron y que juraron serían una oposición férrea, pero eso sí, responsable, que habrían de representar dignamente a quienes los eligieron, no han dicho nada. Seguimos igual, Alfredo San Román es un astuto político natural del que no conocemos cuál fue su actuación en el último proceso electoral, si está confrontado con Raúl Badillo o si realmente es quien le habla al oído, no sabemos si apoyó al PRI pero todos lo quieren en primera fila.