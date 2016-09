Apreciaciones Los actos solemnes del grito de independencia se dieron en los municipios sin contratiempos, en materia de seguridad todo indica que se dio con tranquilidad. Mauricio Delmar Saavedra secretario de seguridad pública en la entidad, aseguró que el reporte general, es que los actos cívicos fueron sin incidentes. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios Su monitoreo de los operativos implementados en todos los municipios del estado, las festividades fueron en calma y recordó que se mantienen las acciones coordinadas de los tres niveles de gobierno. El único caso fue lo sucedido en Alfajayucan, pero el tema aún está en investigación si se trató de algún asunto personal o de otra índole, por supuesto que es delicado si se viene de alguna lina del crimen pretendiendo enviar algún mensaje, pero esto no está claro y apenas iniciaron las investigaciones pues el funcionario instaló su denuncia correspondiente. Pero este hecho todo indica es aislado y fue fuera de los actos protocolarios del grito de independencia, en si el trabajo de las policías se puede decir que fue eficiente. En Ixmiquilpan por cierto el tema que le critican al alcalde Pascual Chárrez es su puntualidad, algunos ya toman esto como bandera por que advierten que no llega a tiempo a los eventos programados. Lo otro es lo que sucedió en las conexiones eléctricas que realizan de manera impune los comerciantes que se instalaron sobre el primer cuadro de la ciudad. Ahí frente a BANCOMER en ese poste se incendiaron los cables frente a los mismos bomberos y de protección civil. Un tema que debe considerar el director de PC. Si de todos modos son conexiones irregulares, por que no hacer las bajadas de manera programada, es decir que se conecte la gente que traiga los cables adecuados para la conexión, incluso obligadamente debe ser cable industrial, pues están en el suelo. Otra si esto es tolerado, pues que se revise esa conexión por que por poco generan lesiones a los que caminan por la calle. Si algo irregular se tolera, pues háganlo bien, que sean los integrantes de Protección Civil y Bomberos o los técnicos electricistas especializados (suponemos los tienen) los que vigilen, que se cumpla con un requisito obligado, pues saben que están conectados de forma irregular y aun así no entienden que la seguridad es la prioridad. Hagan las bajadas de manera segura, ¿o no saben? Ixmiquilpan ya no es un rancho, no debe tener personal que no cumpla un perfil, quizás de esto el alcalde ni siquiera le pasaron el reporte, pero por el bien de los ciudadanos, de los propios funcionarios asuman con seriedad su papel, porque luego del niño ahogado van a andar tapando el pozo, mejor asuman esto con seriedad. Por otro lado en Zimapán el presidente municipal Erick Marte Rivera Villanueva sostuvo su evento sin contratiempos, el alcalde dio el grito de Independencia entre una gran multitud que se dio cita a la plaza principal sin contratiempos y con un impresionante respaldo social, así mismo pudimos ver esto en Ixmiquilpan, la gente se reunió a festejar sus motivos patrios. Después de 12 años tras el hallazgo de restos óseos momificados en la localidad de Caltimacán, en Tasquillo la diputada plurinominal Liliana Oropeza Olguín (PRI), en compañía de la Alcaldesa Municipal Miriam Ramírez Mendoza (PRD), colocaron la primera piedra para la construcción del nuevo y moderno museo Museo de Momias Hñahñus, en donde además de exponer los restos, se expondrán también elementos de nuestra cultura, tales como la vestimenta tradicional, la lengua, la gastronomía y los usos y costumbres de la etnia hñahñu. Se trata de un proyecto atractivo que viene a aportarle al área del turismo, sin duda Rosa Ramírez Martínez, la delegada del lugar y un grupo de ciudadanos han tenido la visión y decisión de impulsar esto. Contrario al ex alcalde Alberto Sánchez su esposa trae toda la disposición de trabajar de manera abierta con todos los proyectos que beneficien a la población y así como lo dijo sin colores políticos estará gestionando con los legisladores provengan de donde sea su pueblo lo vale. Por cierto sabemos que tiene un importante contacto con la legisladora Lupita Chávez y eso es sin duda importante que nuestros alcaldes y legisladores comiencen a hacer puentes de trabajo formales. Lo que menos quieren los ciudadanos es que cada quien trabaje por su lado, por supuesto aparte de las legisladoras, alcaldes no podemos dejar de lado el trabajo en conjunto del Comité del Museo de Momias, de los antropólogos del INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) y de los vecinos de la comunidad de Caltimacán que tienen su reconocimiento por igual y ese es el camino del trabajo que todos queremos ver. La primera etapa se gestionaron 1.5 millones de pesos, los cuales serán invertidos en trabajos preliminares, mano de obra y la adquisición de materiales para su edificación. Esta etapa está programada para un periodo de 4 meses durante los cuales deberán hacer trabajos preliminares, excavaciones, instalaciones eléctricas, entre otras cosas. El proyecto está diseñado para funcionar en su totalidad en tiempo un aproximado de 2 años, pues de momento sólo se realizará un 60% del trabajo.

La misma alcaldesa Miriam Ramírez, resaltó la importancia de la edificación del museo pues impulsará la economía y el turismo del municipio además de que proporcionará trabajo a las y los pobladores de Caltimacán y localidades aledañas y eso tiene un valor incalculable, por que deseamos ver trabajando en todos en torno al bien común.

La legisladora fue conciliadora pues llamó al trabajo de unidad en donde esté el beneficio de todos por encima de cualquier situación.