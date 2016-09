Apreciaciones Las redes sociales se han convertido en una herramienta de difusión donde lamentablemente algunas cosas se manifiestan bajo la percepción personal de quien expresa un hecho, pero sin tener los elementos completos del contexto de lo ocurrido y sólo con la simple percepción que el interesado ocupa. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Dos hechos recientes así lo parecen evidenciar, donde se generan opiniones personales en una misma dinámica sin que realmente se tenga mayor elemento. El primer hecho, parece haberlo evidenciado un supuesto abuso policiaco donde se acusaba brutalidad en la detención de una persona, que finalmente tras la indagación, se explicó que éste había participado en un hecho violento y que por necesitarse la flagrancia se tuvo que tratar de detener en distintos puntos a fin de que no se evadiera, y cuando se le detuvo, quienes observaron el hecho lo juzgaron por el procedimiento y no por le seguimiento de la situación que se registró. El segundo hecho, parece constituirlo, tal vez intencionalmente, el derribe de un árbol que se encontraba plantado frente a la plaza principal. Varias personas cuestionaron, con causa justificada el que fuera derribado, presuntamente por la intención de instalar un escenario en ese sitio para el festejo patrio. Bajo esa observación, la crítica es más que justificada, aunque según la explicación del regidor de ecología, no corresponde el hecho a la intención del municipio de quitarlo, sino a un accidente de los responsables del equipo de sonido que en un descuido y falta de precaución lo golpearon generando un daño que obligó al departamento de ecología a proceder a tener que retirarlo. La duda queda en si la intención real fue quitar el árbol y sólo se justifica el hecho como un accidente o si realmente fue meramente accidental. En las redes sociales sin embargo, muchos ya anticiparon juicios. En la parte oficial, sin embargo, aprecian que ante la falta de argumentos para descalificar los festejos patrios, donde finalmente la gente respondió a la celebración de manera ordenada y disfrutando de los eventos que se programaron, hubo quienes trataron de encontrar la forma de cuestionar, sino se podía los eventos, entonces las circunstancias. Finalmente cada quien tiene su versión o su intención sobre lo sucedido, y lo que parece si normal, es que cada quien se queda con su propia realidad sobre los hechos. El ex presidente municipal de San Martín Javier Antonio Castillo, llamó a los representantes de INDEPI y gobierno del estado que la consulta indígena a la que se ha llamado no solo represente simple protocolo para cumplir con las normas de ley, pues consideró debería haberse realizado a principios de la administración estatal y no hasta este momento en que por observaciones ante la Comisión de Derechos Humanos se formularon quejas. Javier Antonio, recordó además que durante el sexenio anterior se realizaron varios foros, consultas y participaciones de comunidades, donde todo al final quedo sólo reflejado en los gastos que se motivaron con dichas consultas, pero en el terreno de los hechos poco se pudo apreciar. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones