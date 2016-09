Son pocos en la CNTE dice Alejo Rivera, unos ni son maestros “Son algunos compañeros inquietos, precisamente ayer platicaba con los secretarios generales y la dirigencia de Ciudad del Maíz, no es todo el magisterio de Ciudad del Maíz.” El secretario general de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) minimizó las acciones que acordaron integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) del estado al decir que son pocos los docentes que pertenecen a esa organización y que incluso está conformada por personas que ni siquiera son profesores. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios EL LÍDER DEL SNTE en el estado expresó que son pocos los profesores que se han sumado a la CNTE en San Luis Potosí Como se le informó en ediciones anteriores, en la reunión estatal llevada a cabo en Ciudad del Maíz la semana pasada, docentes de la CNTE acordaron que no participarían en los desfiles de este pasado viernes y que harían una ceremonia del “Grito” en la capital potosina alterno al que hizo el Gobierno del Estado, y que se manifestarían en el primer informe del mandatario Juan Manuel Carreras López. “Son algunos compañeros inquietos, precisamente ayer platicaba con los secretarios generales y la dirigencia de Ciudad del Maíz, no es todo el magisterio de Ciudad del Maíz, es una parte de los compañeros pero sobre todo es gente que no pertenecen al gremio, gentes que pertenecen a alguna expresión política que están aprovechando la coyuntura y que se mete en un terreno fértil con los maestros y obviamente en el tema que tiene que ver con el populismo siempre se genera cierta inquietud” respondió el líder sindical en su visita a Valles este pasado miércoles. Reconoció que “es muy válida la preocupación de los compañeros pero quiero decirles que la organización sindical va a estar al pendiente para que ningún maestros sea despedido” comentó, ya que la principal razón de las acciones de la CNTE es contra la Reforma Educativa. Aseguró que en Ciudad del Maíz son entre 20 y 40 compañeros los que pertenecen a la CNTE quienes en compañía de sus familias y sus vecinos han participado en las protestas “pero no es una parte importante pero muy respetable”. “Estamos en comunicación y en diálogo con ellos, estamos compartiendo el conocimiento de lo que comprende la evaluación, el modelo educativo y los compañeros que su organización sindical va a estar muy al pendiente de su derecho laboral” finalizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Cruz Roja Juventud capacitó en maniobras de primeros auxilios Alto sueldo de Secretario General del Sindicato de trabajadores de la DAPAS CTM se desliga de crecimiento en el ambulantaje Aseguró SEDENA drogas y armas en los meses de julio y agosto Encabeza alcalde desfile cívico-militar en el que participaron más de 5 mil personas