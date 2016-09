Alto sueldo de Secretario General del Sindicato de trabajadores de la DAPAS Un salario mensual de 34 mil pesos recibe el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la DAPAS, Alejandro Ballesteros Corona, en donde se incluyen bonos quincenales de 5 mil y 8 mil pesos, más 30 mil pesos para pagarle al jurídico del gremio José Matilde Hernández Méndez, recurso que bien podrían usarse para reparación de drenajes. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios ANASTASIO GARCÍA Rodríguez líder del Sindicato Artículo 123 en la DAPAS Lo anterior expresó el secretario general del otro gremio que existe en el organismo Anastasio García Rodríguez quien añadió que continúa el saqueo en la DAPAS pero en contraste a ellos como Artículo 123 continúan sin darles respuesta a las exigencias que demandan desde hace casi un año bajo la excusa de que no hay recursos. En rueda de prensa el día de ayer, García Rodríguez acusó que no se cumplió la palabra del alcalde Jorge Terán quien se comprometió a que no se les descontaría el día luego de que se manifestaran el pasado lunes 29 de agosto y que en ese misma semana les entregaría a los cerca de 43 representados unos vales de recursos que les adeudan, nada de eso sucedió. Criticó que hace un año, cuando la gente de Alejandro Ballesteros hizo un paro por más de 15 días sí les pagaron su sueldo aunque no trabajaron y a ellos por un día que se manifestaron, les descontaron su salario. Ballesteros Corona dijo, “se cree dueño de la DAPAS” y expresó que después del paro del año pasado éste comenzó a recibir un bono que va de 5 mil a 8 mil pesos por quincena extra a su sueldo de 12 mil pesos netos, pero además recibe 15 mil pesos para pagarle a su representante legal Hernández Méndez, 5 mil para el mantenimiento del auto deportivo que tiene y 10 mil pesos para “gastos sindicales” es decir 30 mil pesos más a los 34 mil pesos de su salario cuando no realiza trabajo de campo sino atiende cuestiones sindicales. Además de todo ello dijo que el actual director del organismo Edgardo González metió a cerca de 39 personas de confianza quienes extra al salario oficial reciben, se les da otro pago o bono de varios miles de pesos y sin hacer prácticamente nada. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Son pocos en la CNTE dice Alejo Rivera, unos ni son maestros Cruz Roja Juventud capacitó en maniobras de primeros auxilios CTM se desliga de crecimiento en el ambulantaje Aseguró SEDENA drogas y armas en los meses de julio y agosto Encabeza alcalde desfile cívico-militar en el que participaron más de 5 mil personas