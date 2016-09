Piden a comerciantes evitar tirar basura Huejutla, Hgo.- Integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos y en coordinación con las áreas correspondientes de la Presidencia Municipal, limpiaron y lavaron las alcantarillas que se ubican por la zona del Mercado. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Una limpieza a las alcantarillas en la zona del mercado municipal realizó personal del Cuerpo de Bomberos. Las acciones se llevaron a cabo durante la mañana del sábado, en donde se pidió públicamente a los comerciantes y a la población en general del sector a evitar seguir arrojando basura y demás desperdicios; ya que de seguir con estas prácticas estos espacios se taponean y es como suelen surgir los fétidos olores. El Instructor del Heroico Cuerpo de Bomberos, Carlos Francisco Hidalgo Contreras; confirmó que en estas acciones se contó con el apoyo del Alcalde, Raúl Badillo; y que los trabajos se aplicaron en coordinación con las áreas de alcantarillado y drenaje. Subrayó que los trabajos se realizaron en la zona del mercado sobre la avenida Nuevo León y por la calle que se tiene a un lado de la Cruz Roja “se tenía mucha suciedad, hay mucha basura, mucha tierra, así como grasa de algunos negocios que se dedican a la venta de pollo, se tuvo que hacer la limpieza en este lugar; el cuerpo de bomberos participa con elementos y con el camión bomba, después de desazolvar se lava a presión para que quede todo limpio”, agregó. Invitó a los comerciantes y a la población en general para que ya no tire la basura en la calle y que la depositen en los lugares adecuados “cuando llueve y por estar tapadas las rejillas y coladeras provocan inundaciones debido a que el agua que cae no fluye adecuadamente, causan inundaciones y encharcamientos”, abundó. Insistió en su llamado para que todos asuman la responsabilidad de la limpieza y así mantener una ciudad limpia “sabemos que la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia; y en eso hay que participar nosotros como ciudadanos”, puntualizó. Finalmente, dijo “ya estamos aquí limpiando, hay descontento de algunas personas por los fétidos olores que se siente, pero nosotros únicamente estamos haciendo la limpieza, y lo que corresponde es a los propietarios y trabajadores de los negocios cercanos a no tirar la basura ni los productos de desecho en la calle ni a las alcantarillas pues esta acción solo vienen a tapar las coladeras…”, finalizó diciendo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Independencia no es como lo quisieron los Héroes Patrios Programa Procuraduría Agraria Itinerancia con el TUA 14 Desfile conmemorativo a 206 años de la independencia de México Inició Cruz Roja Mexicana con la novena Generación de TUM Realiza pruebas estación de radio de la Escuela Superior de Huejutla