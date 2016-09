Espejeando La casa del pueblo, que durante los últimos años ha sido el estandarte que expone libertad, democracia, alternancia y/o formas distintas de pensamiento, hablamos de Huejutla, al igual que antes, que los gobernantes en turno no se han reprimido el deseo de subrayar con letras mayúsculas y en ese lenguaje su conquista, como si el veredicto legal y formal de la instancia electoral no fuera suficiente, hoy colocan el color de su bandera en todo lo largo y alto de la presidencia municipal de acuerdo a las decisiones de sus inquilinos en turno, al fin que están perfectamente autorizados por la sociedad. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Ahora la presidencia de Huejutla es la Casa Morada, antes entre color rosa y mamey, también lo fue azul, incluso ya en un franco abuso hasta las palmeras fueron en algún momento pintadas con un color alusivo al partido político gobernante, lo cual no es privativo de Huejutla ya que hoy en día son varias las presidencias que son tratadas de esta forma, olvidando quizá sus gobernantes que en la mayoría de los casos el votante no elige al partido ni por el partido, se define por la persona, lo convence la persona no la doctrina política, eso es lo que elección tras elección ha venido expresando el electorado y por eso ahora es justificado que la vox populi expresada a través de las redes sociales se haya manifestado en Huejutla en reproche a estas actuaciones que se pueden considerar como las primeras acciones de gobierno y que como tal envía diversos mensajes. El primer mensaje que se pudiera apreciar es que los asesores del presidente están más interesados por la cuestión política que por acciones de gobierno que la sociedad espera de una persona como Raúl Badillo, que ha sido un empresario exitoso y que está más identificado como ciudadano que como político y eso adquiere un mayor nivel de compromiso y de respuesta. Fue evidente que se hizo el esfuerzo para que la casa del pueblo hiciera su presentación con ese nuevo color en las fiestas del 15 de septiembre, fiestas en las que se reúne la sociedad para recordar las acciones de quienes nos dieron patria y libertad, es decir, magnífica oportunidad para reiterar el triunfo de un nuevo partido político, que al igual lo fue con San Román cuando llega de nuevo al poder municipal mediante un nuevo partido, que por cierto, ahora ya no existe, lo que reitera que la sociedad no vota por los partidos. Pareciera insignificante la simple acción de pintar la presidencia, pero el reproche social no es porque se pinta sino porque lo hacen con el color alusivo al Partido mediante el cual llegan al poder, y que envía en automático el mensaje de más de lo mismo cuando se prometió un gobierno diferente, cuando se esperaban acciones más trascendentes, quizá como el combate frontal para detener el avance de la enfermedad del Zika que está haciendo estragos en plena zona centro ante la falta de recursos en el último mes de la pasada administración que ya no tuvo para la gasolina que es aporte municipal para esa campaña. Antes que presentar a su gabinete quizá haya sido más fácil pintar el edificio municipal, que en tal caso se aprecia como una acción de partido más que como de gobierno, es decir, antes que accionar como gobierno se acciona como partido de la manera más tradicional, de la manera como Alfredo San Román ha hecho tradicional, porque desde su llegada al gobierno inició esa estrategia, ineficaz por cierto porque solo enarbola egolatría pero como instrumento de imagen corporativa está muy lejos de serlo, sólo es cuestión de hacer un análisis retrospectivo: Alfredo llega por el Pan, se enajena con ese partido y hasta las piedras pinta, fue desaforado. Moguel fue más respetuoso y no incurre en esas tentaciones. Nava no se aguanta las ganas y hace lo mismo, pinta la presidencia de azul y al final es encerrado y desconocido por su partido, y de nuevo llega Alfredo por Convergencia, pinta la presidencia aunque no de un color igual pero si cómo un referente al de su partido Convergencia, pero ahora llega el PES y repite la historia de más de lo mismo, siguen sin percibir que eso degrada la confianza, que la sociedad más que en un color confía en las personas para que les generen mejores condiciones de convivencia, saben perfectamente que pintar del color del partido gobernante sólo es una acción que se paga con los escasos recursos del pueblo pero que sólo es para enaltecer la vanidad de sus gobernantes, que con palabras dicen que ya terminó la contienda electoral y que lo que sigue es trabajar en unidad, cuando en los hechos, con prácticas sencillas como esa, expresan todo lo contrario. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando